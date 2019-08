JAKARTA - Kabar mengejutkan datang dari Evelin Nada Anjani. Usai kisah asmaranya dengan Aming kembali kandas, Evelin disebut-sebut sudah menemukan pasangan baru yaitu Roy Kiyoshi.

Rumor itu tersebar setelah Roy Kiyoshi memamerkan momen mesra bersama Evelin di Instagram. Sambil mencantumkan caption bernada penuh cinta, Roy seolah ingin mengumumkan ke publik bahwa dirinya dan Evelin sudah resmi berpacaran.

“Finally we found each other #evelynandroykiyoshi #peaceful #love #finally @evelinnadaanjani,” bunyi tulisan Roy Kiyoshi dalam caption, dikutip Okezone, Kamis (8/8/2019).

Menariknya, Evelin juga melakukan aksi serupa di akun Instagram-nya. Dia juga membagikan momen mesra bersama Roy Kiyoshi dilengkapi susunan kalimat caption yang sama. “Finally we found each other #mylove #finally,” tulis sang DJ. Baca juga: Asri Welas Syok Anaknya Berusia 10 Tahun Bicara soal Seks Keberadaan postingan keduanya langsung mencuri perhatian warga dunia maya. Ada yang memberikan selamat lantaran berasumsi Roy Kiyoshi dan Evelin sudah berpacaran. Sementara yang lain menuding ada tujuan tertentu dibalik kemunculan foto momen mesra mereka. Sayang hingga saat ini, belum ada keterangan lebih rinci dari Roy Kiyoshi dan Evelin mengenai maksud postingan mereka. Hubungan asmara antara Evelyn Nada Anjani dengan artis Aming sempat dikabarkan terjalin kembali. Beberapa waktu lalu, Aming memposting foto bersama Evelyn dengan caption 'Forever Til Jannah'. Namun belakangan beredar kabar, hubungan keduanya kembali memburuk. Kabarnya, Aming meninggalkan Evelin lagi tanpa alasan yang jelas. Dengan kondisi seperti ini, Evelyn pun nampak bingung. Perubahan sikap itu mulai dirasakan saat dirinya pergi ke Jepang beberapa waktu lalu.