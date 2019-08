SEOUL – SM Entertainment memperkenalkan boyband baru mereka, SuperM pada Rabu (7/8/2019) waktu setempat dalam acara Capitol Congress di Capital Records, Los Angeles, Amerika Serikat.

SuperM terdiri dari tujuh personel yang merupakan gabungan dari member 3 boyband SM Entertainment. Mereka adalah Taemin SHINee, Baekhyun dan Kai dari EXO, serta Taeyong, Mark, Ten, dan Lucas dari NCT.

Mengutip Soompi, Kamis (8/8/2019), SM Entertainment menjelaskan ‘Super’ dalam SuperM mengacu pada sinergi yang mengesankan dari artis-artis berbakat itu. Sementara ‘M’ mewakili matrix dan master.

Lee Soo Man, pendiri SM Entertainment akan bertanggung jawab untuk mempromosikan SuperM di Korea dan Amerika Serikat. SuperM akan memulai debut resmi mereka di Amerika Serikat pada Oktober mendatang dan fokus pada promosi di luar negeri.

Bersamaan dengan debut SuperM ini, SM Entertainment juga melaunching foto-foto serta video teaser Taemin cs. Di Twitter, terlihat gambar bertuliskan SuperM berwarna putih dengan garis merah di bawah huruf U. Sementara warna hitam dipilih sebagai background.

“We are the future, SuperM. Taemin, Baekhyun, Kai, Taeyong, Mark, Lucas, Ten,” tulis official akun SuperM di Twitter.

Baru beberapa jam rilis di media sosial, nama SuperM sukses menjadi trending topic Twitter. Banyak warganet menyambut boyband baru bentukan SM Entertainment tersebut.

“Super M kalo debut gini, Vocal: Baekhyun, Dancer : Ten, Kai, Taemin, Rapper : Lucas Mark, Taeyong, Visual : semuanya,” tulis netizen.

Sementara lainnya menambahkan, “Awalnya gua kira Super Junior M, ternyata #superM the avengers of kpop!! Wadidaw bias gua semua kumpul!! Sulit menentukan visualnya i love u guys!”

Di sisi lain, ada pula segelintir warganet yang justru menilai grup itu adalah trik agensi untuk mengeruk keuntungan. "SM = Super M = Super Marketing. Mereka selalu tau cara menghasilkan uang. Apapun itu, semoga personelnya bisa jaga kesehatan,” komentar yang lain.