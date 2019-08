JAKARTA – Menyambut Dirgahayu Kemerdekaan Republik Indonesia ke-74, MNC Now memberikan banyak penawaran khusus bagi para pelanggan setianya di bulan Agustus ini. Menjadi layanan aplikasi mobile streaming TV dan VOD di bawah naungan MNC Media, MNC Now menjadi layanan OTT pertama yang mempersembahkan film ‘Preman Pensiun’. Film produksi MNC Picture tersebut tayang secara eksklusif khusus bagi pengguna MNC Now mulai Agustus 2019.

Diadaptasi dari sinetron terlaris yang tayang di RCTI dengan judul yang sama, film ‘Preman Pensiun’ menceritakan tentang Kang Mus (Epy Kusnandar) yang menjadi pimpinan preman sepeninggal Kang Bahar (Didi Petet). Setelah memutuskan pensiun menjadi preman, Kang Mus beserta anak buahnya beralih profesi menjadi pebisnis.

Namun sayangnya, setelah 3 tahun berselang, bisnis yang dilakukan oleh sekelompok preman pensiun tersebut mengalami penurunan. Di satu sisi, Kang Mus dihadapkan dengan masalah saat anak perempuannya mulai berpacaran. Masalah lain pun datang saat mantan anak buah Kang Mus, Gobang (Dedi M. Jamasari), mengajak reuni para preman untuk membalaskan dendam adiknya.

Tak hanya memiliki rating yang bagus untuk versi sinetron, film ‘Preman Pensiun’ juga menunjukkan eksistensinya sebagai tontonan favorit masyarakat Indonesia dengan meraup lebih dari 1,1 juta penonton di bioskop seluruh Indonesia dan menjadi salah satu film Indonesia terlaris tahun 2019. Bagi para penggemar Kang Mus dkk yang ketinggalan untuk menonton film ‘Preman Pensiun’ di bioskop, dapat menikmati tayangannya secara eksklusif di aplikasi MNC Now.

Selain film ‘Preman Pensiun’, MNC Now yang mengangkat tema ‘Semangat Agustus’ juga memberikan pilihan film Indonesia, diantaranya ‘Skakmat’ yang dibintangi oleh Donny Alamsyah dan Tanta Ginting serta ‘The Professionals’ yang menghadirkan aktor top Indonesia seperti Fachri Albar, Arifin Putra, dan Lukman Sardi.

Untuk dapat menikmati film-film tersebut di MNC Now, caranya sangat mudah. Hanya perlu mengunduh aplikasi MNC Now di Google Play (untuk pengguna Android) dan App Store (untuk pengguna iOS). Bagi pelanggan baru akan langsung mendapatkan gratis 3 bulan untuk menonton lebih dari 60 channel TV lokal dan internasional, serta lebih dari 10.000 jam film dan serial TV.

Khusus untuk pelanggan MNC Vision dan MNC Play, dapat melakukan ‘Connect’ dengan memasukkan nomor ID pelanggan dan tanggal lahir agar dapat menonton lebih dari 130* channel lokal & premium favorit sesuai paket berlangganannya di aplikasi MNC Now. Fitur ‘Connect’ ini juga dapat dinikmati hingga 5 perangkat yang berbeda.

Di bulan Agustus ini, MNC Now juga masih membagikan puluhan smartphone Samsung J6+ dan 2 unit Samsung Note 9 dalam Undian Gratis Berhadiah ‘MaMen (Masuk Menang) 2’. Cara mengikutinya sangat mudah, peserta hanya tinggal mengunduh aplikasi MNC Now di Google Play/App Store lalu mendaftarkan alamat emailnya. Pengumuman Undian MaMen 2 dilakukan setiap Selasa.

Selain Undian ‘MaMen 2’, MNC Now juga membagikan 15 voucher pulsa bernilai Rp. 25.000,- setiap Senin - Jumat melalui Kuis ‘Watch & Win’. Peserta hanya tinggal menunggu push notification dari aplikasi MNC Now untuk dapat mengetahui tentang informasi film yang akan disertakan sebagai kuis. Setelah itu peserta tinggal menunggu pertanyaan yang tertera di sela-sela film yang ditonton, lalu menjawabnya di menu ‘Watch & Win’ yang terdapat di pilihan menu pojok kiri atas aplikasi MNC Now.

Masih dalam rangka menyambut Dirgahayu Kemerdekaan RI ke-74, MNC Now juga akan memberikan kejutan promo ekslusif menarik lainnya selama bulan Agustus. Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi akun sosial media resmi MNC Now d (Facebook/Twitter/Instagram) di @mncnowid atau klik www.mncnow.id/mamen

