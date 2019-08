JAKARTA - Memeringati HUT Kemerdekaan Indonesia yang ke-74, MNC Now akan menayangkan film Preman Pensiun selama bulan Agustus 2019. Ini akan menjadi debut perdana film tersebut di aplikasi video streaming.

Saat MNC Pictures merilis Preman Pensiun di bioskop pada 17 Januari 2019, film itu menuai sukses besar. Film arahan Aris Nugraha itu sukses menggaet 1 juta penonton hanya dalam 19 hari.

Film Preman Pensiun diadaptasi dari sinetron RCTI berjudul serupa. Kisahnya, bertumpu pada sepak terjang Kang Mus (Epy Kusnandar) sepeninggal Kang Bahar (Didi Petet). Setelah memutuskan pensiun menjadi preman, Kang Mus beserta anak buahnya beralih profesi menjadi pebisnis.

Selain Preman Pensiun, MNC Now juga menayangkan Skakmat dan The Professionals. Apabila Skakmat menghadirkan akting terbaik Donny Alamsyah dan Tanta Ginting, maka The Professionals menggaet deretan aktor top Indonesia. Fachri Albar, Arifin Putra, dan Lukman Sardi adalah beberapa di antaranya.

Untuk dapat menikmati film-film tersebut di MNC Now, caranya sangat mudah. Anda hanya perlu mengunduh aplikasi MNC Now di Google Play (untuk pengguna Android) dan App Store (untuk pengguna iOS).

Pelanggan baru akan mendapatkan gratis langganan selama 3 bulan yang menghadirkan lebih dari 60 channel TV lokal dan internasional. Selain itu, MNC Now juga menawarkan lebih dari 10.000 jam menonton film dan serial TV.

Khusus pelanggan MNC Vision dan MNC Play, Anda dapat melakukan Connect dengan memasukkan nomor ID pelanggan dan tanggal lahir. Dengan begitu, lebih dari 130 channel lokal & premium favorit dapat langsung dinikmati.

Pada Agustus 2019, MNC Now juga membagikan puluhan smartphone Samsung J6+ dan dua unit Samsung Note 9 dalam undian gratis berhadiah MaMen (Masuk Menang) 2. Cara mengikutinya, peserta hanya perlu mengunduh aplikasi MNC Now di Google Play/App Store lalu mendaftarkan alamat email. Selain Undian MaMen 2, MNC Now juga membagikan 15 voucher pulsa bernilai Rp25.000 setiap Senin-Jumat melalui Kuis Watch & Win. Peserta hanya tinggal menunggu push notification dari aplikasi MNC Now untuk dapat mengetahui informasi film yang akan disertakan sebagai kuis. Setelah itu, peserta tinggal menunggu pertanyaan yang tertera di sela-sela film yang ditonton. Anda hanya perlu menjawab pertanyaan tersebut di menu Watch & Win yang terdapat di pilihan menu yang berada di pojok kiri atas aplikasi MNC Now.*