JAKARTA - Morgan Oey kembali berperan dalam film garapan MNC Pictures. Kali ini, mantan anggota boyband SM*SH itu diminta untuk memerankan tokoh Danny, yang merupakan anggota geng dalam film Mahasiswi Baru.

Bersama Widyawati, Mikha Tambayong, Umay Shahab, dan Sonia Alyssa, Morgan diminta memerankan tokoh remaja yang sangat hobi nge-vlog alias vlogger. Bahkan beberapa konflik dalam pertemanan mereka timbul akibat video vlog Danny yang tersebar di sosial media.

Dituntut untuk menghidupkan karakter Danny, yang kerap mengatakan, 'Hai guys,' dan beberapa kalimat absurd lain membuat beberapa penonton yang menyaksikan Mahasiswi Baru sebal dengan tingkah Morgan Oey. Pria 29 tahun ini pun mengaku ilfeel dengan perannya sendiri. Apalagi dirinya mengaku baru menyadari bahwa tokoh Danny memiliki perbedaan karakter 180 derajat dengannya.

"Iya pasti (ilfeel sama peran). Pas akhirnya sudah pertengahan syuting, saya baru menyadari kayak, 'Wah ini berbeda 180 derajat dengan saya sih.' I would never do that can of things," ungkap Morgan Oey saat ditemui usai press screening Mahasiswi Baru di kawasan Senayan, Kamis, 1 Agustus 2019.

"Tapi senang. Dari respons teman-teman media habis nonton press screening dan kalian suka dengan karakter Danny, itu satu kebanggaan tersendiri buat saya," tambahnya.

Pemilik nama asli Handi Morgan Winata ini mengatakan siap menerima kritik dari penonton atas aktingnya dalam film Mahasiswi Baru yang akan mulai tayang pada 8 Agustus 2019 mendatang. Akan tetapi, ia mengaku bahagia bisa mendapatkan karakter yang memang tak sesuai dengan kepribadiannya. "Oh siap banget (terima kritik). Karena kan maksudnya ini salah satu momen. Thank you banget buat MNC Pictures karena mempercayai saya untuk memerankan karakter ini. Ini one of a kind yang mungkin enggak akan datang dua kali buat saya. Jadi kenapa enggak?" pungkasnya.