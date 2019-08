SEOUL - Perjalanan aktris Jung So Min dan agensinya, Jellyfish Entertainment akan segera berakhir. Kontrak Jung So Min dengan Jellyfish tercatat akan berakhir pada Agustus 2019 ini.

Mengetahui Jung So Min akan segera berstatus agency-free, banyak agensi yang mulai mendekati sang aktris. Dari sekian banyak agensi yang mendekatinya, Jung So Min disebut paling berpotensi bergabung dengan Blossom Entertainment.

Menurut laporan News1 yang dilansir Soompi, Kamis (1/8/2019), pihak Blossom Entertainment dan Jung So Min telah melakukan pertemuan. Pembicaraan terkait kontrak eksklusif telah mulai dilakukan.

Blossom Entertainment membenarkan adanya pertemuan dengan Jung So Min. Namun, mereka membantah bahwa telah tercapai kesepakatan antara agensi dan kekasih Lee Joon itu.

"Memang benar belum lama ini kami bertemu dengan Jung So Min untuk bicara soal kontrak eksklusif. Tapi, belum ada yang dapat dikonfirmasi," ujar perwakilan Blossom Entertainment.

Blossom Entertainment dapat menjadi rumah baru Jung So Min. Apalagi agensi ini dikenal memiliki aktor dan aktris papan atas Korea seperti Song Joong Ki, Park Bo Gum, Cha Tae Hyun, Im Joo Hwan, Go Chang Suk, dan Kwon Sohyun.

Sebelum kabar kepindahan Jung So Min ke Blossom Entertainment merebak, Jellyfish sempat menunjukkan niatan untuk memperpanjang kontrak aktris kelahiran 16 Maret 1989 tersebut. Namun, melihat Jung So Min baru saja bertemu dengan pihak Blossom Entertainment, kesepakatan antara bintang Because This Is My First Life itu dan Jellyfish sepertinya tak tercapai.

Di sisi lain, Jung So Min saat ini menjadi salah satu anggota variety show bertajuk Little Forest. Dia membintang variety show baru SBS tersebut bersama Lee Seung Gi, Lee Seo Jin, dan Park Na Rae.