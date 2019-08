JAKARTA - Kiprah Iko Uwais di dunia perfilman Hollywood semakin berkembang. Iko akan kembali tampil dalam sebuah serial Netflix berjudul Wu Assassins.

Dalam serial ini Iko Uwais akan bermain sebagai karakter Kai Jin, seorang koki sekaligus pembunuh berdarah dingin. Serial ini akan menampilkan banyak adegan aksi seru di dalamnya.

Dalam menjalani syuting Wu Assassins, Iko Uwais ternyata tak pernah menggunakan jasa stuntman.

"Ya sejauh ini yang setiap saya mainkan saya selalu melakukanya sendiri. Soalnya apapun bentuk adegannya semua udah safety," kata Iko saat ditemui di Jakarta Pusat, Kamis (1/8/2019).

Hal serupa ia lakukan ketika tampil dalam film The Night Comes For Us bersama Joe Taslim. Ini merupakan kerja sama kedua Iko bersama Netflix setelah TNCFU.

Popularitas Iko Uwais sebagai aktor laga kelas wahid memang sudah semakin dikenal di luar negeri. Setelah membintangi The Raid, nama Iko kerap masuk ke dalam radar film-film aksi Hollywood.