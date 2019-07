LOS ANGELES - Ketika sutradara Rob Marshall mengumumkan Halle Bailey terpilih untuk memerankan Putri Ariel, Idris Elba digadang-gadang akan menjadi ayahnya dalam film Little Mermaid. Namun tampaknya, Disney memiliki agenda berbeda untuk lakon Raja Triton tersebut.

Mengutip The Hollywood Reporter, Disney malah mendekati aktor Eat Pray Love, Javier Bardem untuk memerankan lakon raja laut tersebut. Kabar ini mencuat, sehari setelah penyanyi Harry Styles dikabarkan menjalani negosiasi awal dengan Disney untuk peran Pangeran Eric.

Baca juga: Alasan Disney Gaet Halle Bailey Jadi Putri Ariel dalam The Little Mermaid

Selain Styles dan Bardem, aktris Melissa McCarthy, Awkwafina, dan Jacob Tremblay juga tengah mempertimbangkan untuk bergabung dengan The Little Mermaid. McCarthy akan berperan sebagai penyihir jahat sekaligus bibi Putri Ariel dalam proyek tersebut.

Sementara Tremblay dan Awkwafina akan berlakon sebagai dua sahabat Putri Ariel. Tremblay akan menghidupkan karakter Flounder si ikan, sementara Awkwafina akan meminjamkan suaranya untuk lakon Scuttle sang burung camar.

Film live-action Little Mermaid akan digarap oleh sutradara Rob Marshall dan penulis skenario David Magee. Sedangkan Alan Menken akan kembali mengurusi musik film ini bersama penulis lirik Lin-Manuel Miranda.

Baca juga: Terhipnotis Age Challenge, 4 Artis Ini Tetap Cantik meski Keriput

Film Little Mermaid akan menjadi proyek live-action terbaru Disney, setelah sukses dengan Dumbo, Aladdin, dan yang terbaru The Lion King. Khusus The Lion King, Disney menargetkan film itu mampu mengumpulkan USD150 juta pada minggu perdana perilisannya.*

(SIS)