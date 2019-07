JAKARTA - Aktris sekaligus penyanyi, Aura Kasih, untuk pertama kalinya mengunggah video wajah putrinya secara jelas. Sejak lahir pada 16 Juni 2019 lalu, Aura Kasih diketahui belum pernah sekalipun memperlihatkan wajah putrinya.

Sebelumnya, Aura diketahui hanya mengunggah foto kaki, tangan, dan kepala bayi perempuan yang diketahui bernama Arabella tersebut. Namun, beberapa waktu lalu, ia pun akhirnya memperkenalkan putrinya tersebut ke hadapan publik, meski melalui foto lama.

"Hallo i’m a baby girl... this is me when i was 3 days old. I’m half brazilian and sundanese," tulis Aura Kasih pada keterangan video.

Unggahan Aura Kasih terseut sontak dibanjiri oleh ribuan komentar pujian untuk anak perempuannya. Mereka bahkan mengaku bahagia lantaran pelantun Mari Bercinta itu akhirnya bisa menunjukkan wajah putrinya untuk pertama kalinya.

"Masya allah, lucu, cantiknya teh @aurakasihakhirnya diliatin," tulis vee_fv.

"Akhirnya nampak juga wajah cantiknya setelah sekian lama," tulis obby_01.

"Akhirnya dilihatkan juga muka emeshnya .... Papa bgt ini mah neng," tulis yuliantilibong.

(kem)