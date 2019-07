JAKARTA - Glenn Alinskie dan Chelsea Olivia mengejutkan publik dengan keterlibatan dalam proyek bersama agensi Korea Selatan, Saitainment. Glenn berperan sebagai co-producer untuk penggarapan video klip Yours Is Mine dari girlband Wish Girls.

Glenn Alinskie merencanakan kerja sama ini sejak lama. Ia melihat animo penggemar K-Pop di Indonesia yang cukup besar bisa dijadikan sebagai sebuah peluang bisnis yang menjanjikan.

"Kenapa kita tertarik, karena kita rasa kalau kolaborasi Indonesia dan Korea ini berjalan baik, kita nanti bisa kolaborasi dengan industri musik di Indonesia. Untuk membangkitkan industri musik Indonesia," ujar Glenn.

Sementara untuk pemilihan istrinya, Chelsea Olivia, sebagai cameo ternyata hanya untuk lagu Yours Is Mine saja. Dalam teaser yang dirilis, Chelsea terlihat tampil bersama para member Wish Girls.

"Sebenarnya untuk model tuh yang ini aja. Tapi kita memang co-producer grup K-Pop yang ini," tambahnya.