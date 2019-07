SAN FRANCISCO - Setelah diisukan berpacaran selama sepekan terakhir, Camila Cabello dan Shawn Mendes akhirnya go public dengan hubungan mereka. TMZ melaporkan, pasangan ini tertangkap kamera berciuman di sebuah kafe di San Francisco, Amerika Serikat, pada Sabtu pagi (13/7/2019).

Dalam foto tersebut, penyanyi berdarah Kuba itu tampak mengalungkan tangannya ke tengkuk Mendes. Dia kemudian mendaratkan kecupan mesra ke bibir pelantun In My Blood tersebut. Sehari sebelumnya, Mendes dan Cabello juga terekam kamera saat berciuman di sebuah restoran.

Baca juga: Pakai Baju Senada, Camila Cabello dan Shawn Mendes Terlihat Semakin Mesra

Sebelum foto dan video mereka berciuman tersebar di Internet, Shawn Mendes sempat membantah berpacaran dengan Camila Cabello. Dalam sebuah video yang diunggah Pop Crave, seorang fans bertanya apakah pria asal Kanada itu memacari Cabello.

Pertanyaan fans tersebut dijawab penyanyi 20 tahun itu dengan gelengan kepala. Mendes membantah memacari Cabello setelah mereka kedapatan berpegangan tangan di West Hollywood, pada 4 Juli 2019.

Senada dengan Mendes, Camila Cabello pun sempat membantah hubungan asmara mereka. Dalam sebuah wawancara, pelantun Havana itu menyebut, dirinya tak memiliki banyak teman saat berkarier di dunia hiburan. Bersama Mendes, dia mengaku, memiliki hubungan yang unik.

“Shawn selalu bisa menjadi dirinya sendiri. Sesuatu yang sulit kutemukan pada orang-orang di industri ini. Karena hal itu pulalah aku bisa memercayai dia. Aku rasa, kami selalu mencintai satu sama lain (sebagai sahabat),” katanya.

Baca juga: Mengenal Sandy Klisana, Adik DJ Butterfly yang Tak Kalah Seksi

Kedekatan Camila Cabello dan Shawn Mendes berawal dari proyek kolaborasi di industri musik. Mereka pernah berkolaborasi dalam I Know What You Did Last Summer yang dirilis pada 2015. Kemudian pada 20 Juni 2019, mereka kembali dipertemukan dalam single Senorita.

Tak lama setelah proyek kolaborasi itu dirilis, Cabello dikabarkan putus dari pakar dating, Matthew Hussey. Penampilan intim Mendes dan Cabello dalam video klip Senorita digadang-gadang sebagai penyebab Cabello dan Hussey putus.*