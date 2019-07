JAKARTA - Salmafina Sunan kembali harus menghadapi hujatan netizen atas keputusannya soal pindah keyakinan. Meski begitu, Salma diketahui belum secara gamblang membenarkan bahwa dirinya memang telah berpindah keyakinan.

Tindakan gadis 19 tahun ini yang justru kabur dari rumah dan meninggalkan keluarganya, pada akhirnya membuat dirinya mendapatkan ratusan bahkan ribuan hujatan dari para netizen. Akan tetapi, melalui akun Instagram pribadinya ia menjelaskan mengapa dirinya tak mau untuk kembali ke rumah dan menyelesaikan permasalahan yang terjadi.

"Di semua ajaran agama, selalu diharuskan untuk mengindahkan orang tua. Selama ini banyak orang di luar sana yang mengira saya tidak peduli sama orang tua saya," tulis Salmafina Sunan di akun Instagram Storiesnya.

"I cannot come. Setidaknya aku sudah mencoba untuk memperbaiki hubungan keluarga. Which should be TWO WAY. Bukan hanya aku aja. Ayah selalu begitu, selalu bikin rame dll. Percayalah dengan ayah posting begitu, tidak akan membuat aku pulang, malah menjauh," kata Salma saat berkomunikasi dengan ibundanya, Heidy Sunan, melalui fitur chat di Instagram.

Sebelumnya, ayahanda Salma, Sunan Kalijaga, sempat mengunggah beberapa pernyataan soal anak yang menyakiti hati dan perasaan orang tuanya. Bahkan dalam kolom komentar foto Salma bersama Jennifer Jill dan Ajun Prawira, Sunan sempat mengabarkan bahwa kondisi istrinya tengah sakit lantaran memikirkan keberadaan Salma. Baca Juga: Puji Bela Diri Iko Uwais, Bintang Avengers: Dia Sangat Luar Biasa Unggahan Perdana Salmafina Sunan setelah Pindah Agama

"@salmafinasunan anakku, tolong jelaskan pada kami siapa yang mengajarkan kamu untuk menjauhi dan menyakiti orang tuamu," tulisnya di fitur Instagram Stories. "Pulang kak @salmafinasunan ibu sudah 2 hari sakit. Ibu sudah 2 hari sakit mikirin kamu...," lanjutnya.