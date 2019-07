JAKARTA - Aktris sekaligus penyanyi, Brianna Simorangkir, saat ini tengah berada di Australia. Bintang sinetron Jinny Oh Jinny ini bahkan dikabarkan akan menikah dengan pria pilihan hatinya, yang bernama Mat Cooper pada 2020 mendatang di Pulau Dewata, Bali.

Lama tak terdengar kabarnya, baru-baru ini wanita 27 tahun tersebut mengunggah foto di akun Instagramnya dengan pose yang cukup vulgar.

Dengan mengenakan celana panjang berwarna oranye tanpa sehelai benang menutupi bagian payudaranya, wanita yang pernah tampil bersama SID ini nampak berpose sambil menutupi bagian tersebut.

"#orange," tulis Brianna dalam keterangan foto.

Sebelum memposting foto tersebut, Brianna diketahui sempat mengunggah sebuah kalimat milik Frank Ocean.

Ia pun menyetujui bawa album milik penyanyi asal Inggris tersebut merupakan salah satu album terbaik yang pernah ia dengar.

"orange is a color of liberation, from the pains of hurtful love and inner insecurities. to 'channel orange' is to truly be free, to be you. -Frank Ocean," tulisnya.