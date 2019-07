JAKARTA - Kabar bahagia datang dari pasangan Puadin Redi dan Ryana Dea. Pada hari ini, Rabu (10/7/2019), pasangan yang menikah pada 16 Oktober 2016 lalu tersebut kembali dikaruniai anak kedua.

Berjenis kelamin laki-laki, putra pasagan Ryana Dea dan Puadin Redi ini diberi nama Davian Rafaeyza Redi.

Kabar kelahiran pemeran Kokom dalam sinetron Dunia Terbalik ini diketahui pertama kali melalui akun Instagram milik Diera Bachir.

"Alhamdulillah.. Congrats Dea dan Redi!! Semoga menjadi anak yang shaleh aamiinn," tulis Diera Bachir.

Sebagai seorang fotografer, Diera nampak turut mengabadikan proses persalinan Ryana Dea terjadi sekitar pagi hari tadi.

Bahkan sahabat dari Redi, Ibnu Jamil, juga mengunggah kabar bahagia kelahiran adik dari Qiandra tersebut.

"Welcome to the world Davian Rafaeyza Redi. Congratulations @puadinredi @ryana_dea," tulis Ibnu Jamil.