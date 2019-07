SEOUL - Lee Jong Suk memberikan hadiah manis kepada Go Sung Hee, hal tersebut terjadi saat proses syuting me Aline and You.

Dilansir Sindonews, hal tersebut terungkap saat Go Sung Hee memamerkan berbagi foto dengan judul, "Hadiah special yang tiba pada hari syuting terakhir 'Me Alone and You (judul literal),'" dan tagar "God-Jong Suk," Jung Jae Chan, "dan" Anda baik-baik saja, bukan?"

Go Sung Hee terlihat berdiri di depan sebuah truk makanan ringan dengan spanduk bertuliskan, "Kepada para pemain dan kru 'Me Alone and You,' tidak pernah berpikir bahwa Anda sendirian," dan "Anda memiliki Go Sung Hee di samping Anda."

Truk itu berasal dari Lee Jong Suk yang mendaftar sebagai pekerja layanan publik pada Maret dan saat ini menjalankan tugas wajib militer.

Apa yang dilakukan Lee Jong Suk ini lantaran dia dan Go Sung Hee pernah bekerja bersama dalam drama SBS berjudul "While You Were Sleeping" pada 2017. Sementara, pada tahun lalu, Lee Jong Suk juga menunjukkan dukungan untuk Go Sung Hee dalam drama "Ms Ma, Nemesis." Artis cantik ini juga akan tampil dalam beberapa drama terbaru, seperti dalam drama Netflix "Me Alone and You" bersama Yoon Hyun Min.