JAKARTA – Post credit atau cuplikan pendek dari film selanjutnya sudah menjadi ciri khas dalam setiap film-film Marvel Studios. Avengers: Endgame mungkin menjadi satu-satunya film MCU yang tidak melanjutkan tradisi ini karena dianggap sudah menjadi akhir dari perjalanan satu dekade pasukan pembela Bumi.

Spider-Man: Far From Home cukup dinantikan kehadirannya karena merupakan film pertama setelah Endgame. Para penggemar juga berharap akan ada post credit di film ini untuk melihat ke mana arah selanjutnya film-film MCU.

Beruntung dalam film ini Marvel Studios menyelipkan dua buah cuplikan post credit. Namun uniknya dua post credit ini terasa kurang begitu kuat untuk memberi petunjuk kepada para penggemar bagaimana kelanjutan MCU setelah Endgame.

Movie Review: Bimbangnya Peter Parker di Spider-Man: Far From Home

Pada cuplikan post credit pertama, Spider-Man: Far From Home hanya memberikan sedikit petunjuk tentang bagaimana film selanjutnya akan berjalan. Cuplikan post credit pertama ini cukup mengejutkan karena membawa kembali sosok J.K. Simmons sebagai Jonah Jameson.

Tentunya ingatan para penggemar akan langsung terbawa pada film Spiderman pertama karya Sony yang dibintangi oleh Tobey Maguire.

Cuplikan post credit kedua atau yang terakhir sebenarnya adalah kunci ke mana MCU akan mengarah setelah Endgame. Pada cuplikan ini Nick Fury terlihat sedang berada di kapal ruang angkasa bersama kelompok Kree yang sebelumnya diperkenalkan dengan jelas di dalam film Captain Marvel.

Apakah film selanjutnya akan membawa Marvel mengeksplorasi lebih luas dunia ruang angkasanya? Atau petunjuk lainnya akan ditampilkan dalam film Guardians of the Galaxy Vol. 3? Atau Marvel sengaja membuat post credit kedua ini untuk kembali merajut cerita demi sekuel Captain Marvel?

Sambil menunggu jawaban dari teka-teki ini, jangan lupa saksikan Spider-Man: Far From Home yang sudah mulai tayang serentak per hari ini. Selamat menonton.