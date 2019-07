JAKARTA – Kisah kehidupan Peter Parker (Tom Holland) sebagai Spider-Man kembali berlanjut setelah pasukan Avengers berhasil melumpuhkan Thanos dalam Endgame. Peter kembali ke kehidupan semula, menjadi seorang pelajar, dan menjalani hidup bersama Bibi May (Marisa Tomei).

Bayang-bayang Tony Stark (Robert Downey Jr) tentunya masih menghantui kehidupan sehari-hari Peter. Ia merasa sangat berhutang budi atas jasa sang mentor yang menyelamatkannya dari jentikan jari Thanos.

Beban moral pun harus dipikulnya karena Tony memercayakan Spider-Man sebagai penerus Iron Man dan menjaga Bumi dari kehancuran. Namun di saat bersamaan, Peter Parker hanya seorang remaja biasa yang ingin hidup normal, bermain bersama teman-temannya dan menyatakan cintanya kepada MJ (Zendaya).

Kesempatan untuk menjalani kehidupan normal seketika muncul ketika sekolahnya mengadakan study tour ke Eropa. Kesempatan berlibur dan meninggalkan atribut Spider-Man tak disia-siakan oleh Peter. Ia juga memasang target untuk bisa menyampaikan perasaannya kepada MJ dalam perjalanan kali ini.

Baca Juga: Cara Unik Tom Holland Promosi Film Spiderman Far From Home di Indonesia

Alih-alih bersenang-senang dalam liburannya ke Eropa, Peter Parker justru harus dihadapkan kembali dengan masalah kejahatan. Kali ini musuhnya lebih besar dari segerombolan pencuri.

Peter dipertemukan dengan Mysterio (Jack Gyllenhaal) beserta musuh abadinya, Elemental yang berasal dari empat elemen yakni air, api, udara, dan tanah. Di tengah kebimbangan harus berlibur atau ikut bertempur, Nick Fury (Samuel L Jackson) datang memastikan bahwa Bumi membutuhkan jasa Spider-Man untuk melawan Elemental.

Spider-Man: Far From Home sejujurnya adalah sebuah film superhero yang sarat akan nuansa drama romansa remaja. Meski benang merah cerita di film ini masih berkutat dalam pendewasaan diri Peter Parker, kehidupan percintaan yang dihadirkan ternyata cukup sukses membawa warna baru yang menyegarkan.

Jon Watts, sang sutradara, seolah-olah ingin menyampaikan bahwa Spider-Man adalah superhero yang masih sangat jauh dari kata siap untuk mengemban tugas layaknya Tony Stark dalam Avengers. Kurang matangnya Peter Parker dalam mengambil keputusan anehnya justru membuat film ini terasa lebih masuk akal.

Sisi manusiawi yang ditonjolkan dalam ceritanya menggambarkan bahwa sehebat apapun Spider-Man, sosok di balik topeng itu adalah seorang remaja biasa yang masih mencari jati diri.

Ada beberapa hal yang membuat Spider-Man: Far From Home terasa sangat menyenangkan untuk ditonton. Plot twist yang diselipkan di tengah cerita cukup membantu jalannya film menjadi lebih menarik.

Selain itu setting kota-kota di Eropa yang menjadi arena bermain baru Spidey menambah keseruan perjalanan di film ini.

Kekuatan terakhir dari sekuel Spider-Man: Homecoming ini justru terletak pada drama-drama percintaan yang dihidupkan lewat hubungan Peter dan MJ, Ned dan Betty, serta Bibi May dan Happy Hogan.

Baca Juga: Mantan Suami Tertangkap Narkoba, Kontrak Kerja Denada Batal

Entah mengapa cerita cinta yang tiga pasangan ini menjadikan film Spider-Man: Far From Home terasa layaknya coming of age movie.

Beberapa pemberitaan mengatakan bahwa Spider-Man: Far From Home adalah film penutup dari Fase 3 Marvel Cinematic Universe.

Sayangnya, setelah film ini berakhir tidak ada petunjuk jelas ke mana Avengers atau bahkan MCU akan melanjutkan ceritanya. Padahal di film ini Marvel menyisipkan dua buah post-credit yang sudah menjadi ciri khasnya.

Okezone memberikan nilai 7 untuk film Spider-Man: Far From Home secara keseluruhan. Jalan cerita menarik meski sedikit rumit karena plot twist yang ada, serta kematangan Tom Holland memerankan Peter Parker menambah nilai lebih untuk film ini.

Jangan lupa saksikan Spider-Man: Far From Home yang sudah mulai tayang serentak di bioskop hari ini.