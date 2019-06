Meski sudah populer sebagai Youtuber, Bobby Andreas Ida atau yang kerap dikenal dengan Bobby Ida ini bisa jadi tidak Anda kenal. Di kalangan para pegiat fitness atau para fitness mania, tentu saja pria keturunan Bali kelahiran Mönchengladbach, Jerman ini sangat dikenal.

Selama 10 tahun terakhir, Bobby giat menjalani proses membentuk badan. Dulunya, dia adalah seorang peminum (alkohol). 2-3 kali sehari biasa dia minum.

Sekarang, hidupnya sangat sehat. Badannya makin kekar, berotot dan seksi tentu saja. Sehari-harinya dia sibuk menjadi trainer. Channel Youtubenya 2Nine Fit Indonesia sudah menarik 481.696 subscribers.

Kalian bisa belajar banyak tentang bagaimana menjaga kesehatan, cara membentuk otot, menjaga makanan agar tetap langsing, dan masih banyak lagi.

Demi mendongkrak motivasi Anda untuk bisa makin bersemangat, coba lihat foto-foto seksinya yang dia pajang di Instagramnya

Sehari-harinya, Bobby merasa lebih nyaman mengenakan pakaian casual serta sporty daripada harus berpenampilan normal. Dengan sepasang sneakers, jeans dan kaos yang masih bertaraf sopan buat dia sudah cukup.

Untuk mendapatkan tubuh yang kekar, berotot sekaligus seksi ini, Bobby melakukan latihan 5 kali seminggu dan 2 hari istirahat. Setiap sekali sesi, Bobby ngegym 90 hingga 120 menit. "Fokusnya ke latihan compund seperti bench press, deadlift, squat dan overhead press,"ujarnya.

Pada umumnya, Bobby bisa melakukan 3 set dalam 6-12 repetisi untuk hypertrophy (meningkatkan volume otot) yang lebih maksimal.

PROFIL

Nama Lengkap: Bobby Andreas Ida

Nama Panggilan: Bobby , Bob

Tempat/ Tgl. Lahir: Mönchengladbach 19.09.1991

Nama Orangtua: Gabriele Ida dan Ida Bagus Anom

Makanan Favorite: Masakan Padang

Minuman Favorite: Frestea

Tinggi badan: 180cm

Berat badan on/ off season: 82-84kg on season / 90-93 off season

Ukuran baju: XL

Hobi: Fitness, Musik dan baca buku

Cita-cita: menjadi fitness model yang terkenal, actor, influencer and inspirator

Gym: Green gym Berlin

Prestasi: Lulus dengan nilai yang terbaik di education fitness and health di jerman