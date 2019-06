JAKARTA - BTS siap menyapa kembali penggemar mereka, ARMY lewat film ketiga bertajuk BRING THE SOUL: THE MOVIE. Melalui pengumuman secara global, Rabu (26/6/2019), BTS resmi merilis poster BRING THE SOUL: THE MOVIE.

Baca Juga: BTS dan Halsey Raih Sertifikat Platinum dari RIAA Lewat Boy With Luv

Dalam rilis yang diterima Okezone, Rabu (26/6/2019), BTS ingin berbagi cerita tentang akhir tur LOVE YOURSELF mereka di Eropa lewat film BRING THE SOUL: THE MOVIE. Perjalanan panjang bertemu dengan ARMY ini dimulai dari Seoul menuju Paris hingga sukses menggelar 24 konser di 12 kota.

Untuk merayakannya, RM cs pun membuat pesta kecil dan menceritakan kembali kenangan mereka yang pastinya belum pernah dipublikasikan. Cerita perjalanan konser BTS ini akan tayang di bioskop Indonesia pada 7 Agustus 2019.

Rilisnya film BRING THE SOUL: THE MOVIE sekaligus menjadi penghibur bagi penggemar yang tidak bisa menyaksikan secara langsung aksi panggung grup pelantun DNA ini.

Trafalgar Releasing yang bekerjasama dengan Big Hit Entertainment selaku agensi BTS mengaku senang dengan kolaborasi antar dua negara ini. Apalagi dengan besarnya fandom BTS yang tersebar di berbagai negara, film ini diyakini akan mendapat sambutan antusias.

"BRING THE SOUL: THE MOVIE memberikan kesempatan kepada penggemar di seluruh dunia, termasuk di Indonesia untuk lebih dekat dan mengikuti perjalanan BTS saat tur LOVE YOURSELF," Marc Allenby, CEO Trafalgar Releasing.

Ia menambahkan, "Kami sangat senang menyatukan para ARMY untuk melihat lebih dekat perjalanan dan pengalaman BTS yang sama sekali baru di seluruh bioskop di dunia." Film BRING THE SOUL: THE MOVIE sendiri diharapkan ibisa menyusul kesuksesan dari film BTS terdahulu, Burn the Stage the Movie pada tahun 2018. Film kedua BTS ini tercatat meraup USD18,5 juta. Film ini juga disebut sebagi film event di bioskop terlaris. Baca Juga: Tak Mau Kalah, Galih Ginanjar Sindir Balik Hotman Paris Hutapea? Walau baru akan tayang pada 7 Agustus 2019, namun tiket sudah bisa dibeli mulai 3 Juli 2019. Jadi ARMY, siap untuk berburu tiket? (LID)