JAKARTA - Ulang Tahun Kota Jakarta yang ke-492 bukan hanya dimeriahkan oleh para artis Ibu Kota. Tiga orang musisi militer asal Inggris pun turut memperlihatkan kebolehannya dalam pertunjukan Marching Band untuk memeriahkan ultah Ibu Kota Republik Indonesia ini.

Penampilan tersebut berlangsung di halte MRT Dukuh Atas serta Terowongan Kendal pintu masuk stasiun bandara, Jumat (21/6/2019) sekira pukul 17.15 WIB. Keramaian yang diciptakan oleh penampilan mereka pun cukup menarik perhatian para pengguna jasa MRT yang melintas.

Mereka yang berkontribusi dalam penampilan tersebut merupakan perwakilan Musisi Militer Inggris dari atje Central Band of The Royal Airfoce dan 1st Battalion of Grenadier Guards. Ketiganya yakni Damian Thomas, Andrew Mc Enna serta George Bailey yang memainkan alat musik drum tenor serta terompet.

Wakil Duta Besar Inggris, Robb Fenn yang turut hadir dalam acara tersebut pun mengatakan bahwa kehadiran para musisi Marching Band tersebut dalam rangka ikut merayakan ulang tahun Kota Jakarta. Di kesempatan yang sama, Robb Fenn juga memuji perkembangan Jakarta saat ini.

"Kami di sini untuk merayakan ulang tahun kota jakarta 492. Kami sangat terkesan dengan prasarana ini MRT sangat impresif. Di sini saya bisa melihat bagaimana Jakarta menjadi kota ibu kota sangat impresif, mengesankan sangat maju dengan MRT ini," ujar Robb Fenn.

"Kami membawa teman-teman ini dari Inggris untuk merayakan ulang tahun ratu Elizabeth kedua di Minggu ini di hotel kempinski tapi kami juga mau merayakan ulang tahun Kota Jakarta," sambungnya.

Penampilan marching band dari Militer Inggris ini diawali di halte Dukuh Atas, Jakarta Pusat pada pukul 17.00 WIB. Selanjutnya penampilan dilanjutkan di Terowongan Kendal kawasan stasiun kereta menuju Bandara.

(edh)