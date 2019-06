LOS ANGELES - Meski pemeran Batman sebelumnya Ben Affleck memilih mundur, namun pamor Robert Pattinson diharapkan mampu mengangkat kembali sosok Batman.

Dilansir Sindonews, kini publik pun mulai menebak-nebak, siapa penjahat yang akan dilawan Batman dalam film garapan Matt Reeves (Dawn of the Planet of the Apes, War for the Planet of the Apes) tersebut.

Jika menilik pada cuitan Matt Reeves di Twitter pada September 2018, dia tampaknya tertarik dengan ide menggabungkan beberapa penjahat untuk menghajar Batman. Ini terlihat dengan postingan kostum dari serial televisi Batman tahun 1960-an yang diperankan Adam West.

Di situ, ada karakter Penguin, Riddler, dan Catwoman. Dari postingan tersebut, beredarlah rumor bahwa tiga karakter antagonis itulah yang akan dipilih untuk merepotkan Batman. Apalagi, aktor Josh Gad yang berteman akrab dengan Matt kerap mengungkit-ungkit tentang Penguin.

Penguin terakhir kali muncul pada 1992, yaitu dalam film Batman Returns. Karakter ini diperankan oleh Danny DeVito. Adapun Catwoman, terakhir diperankan oleh Anne Hathaway dalam The Dark Knight Rises (2012), menggantikan Michelle Pfeiffer dalam Batman Returns.

Sementara Riddler belum banyak dieksplorasi dalam layar lebar. Satusatunya aktor yang identik dengan karakter ini adalah Jim Carrey dalam Batman Forever. Meski begitu, karakter itu lebih terasa komikal dibanding setia pada versi komiknya.

Mengingat Matt Reeves mengatakan bahwa dia tak mau mengulang cerita dan hal-hal yang sudah berulang kali muncul dalam film Batman, kemungkinan besar tokoh-tokoh penjahat yang sudah lama tak muncul, bisa kelihatan batang hidungnya saat The Batmanpada 2021 mendatang.

