JAKARTA - Cinta Laura akhirnya buka suara terkait dengan foto mesra dengan mantan kekasihnya Frank Garcia. Cinta Laura pun angkat bicara atas foto-foto yang disebarkan akun @soyfrankgarcia.

Cinta Laura menuliskan sebuah kalimat bijak yang ia tujukan untuk dirinya melalui akun Instagram. Dalam kalimatnya, Cinta Laura akan terus menghadapi cobaan tersebut dengan senyuman.

"Sometimes you have to let life turn you upside down, so you can learn how to live the right side up. Keep smiling, even in your worst nightmare, because nobody knows what you're going through. (Kadang-kadang kamu harus membiarkan hidup membalikkanmu, sehingga kamu dapat belajar bagaimana hidup yang benar. Tetap tersenyum bahkan saat berada di dalam mimpi terburukmu, karena tidak ada yang tahu apa yang sedang kamu alami)," tulis Cinta Laura pada keterangan foto.

Unggahan Cinta Laura disukai sebanyak 170 ribu lebih penggemarnya. Bahkan mereka nampak menyemangati pelantun Guardian Angel untuk tetap menggapai mimpinya dan terus diminta untuk berhati-hati dalam mencari pasangan.

(kem)