TOURS - Paduan Suara Batavia Madrigal Singers pimpinan Avip Priatna kembali menorehkan prestasi di kancah internasional. Mereka menjuarai kompetisi Florilege Vocal de Tours kategori Mixed Choir yang digelar di Tours, Perancis, pada 31 Mei 2019 hingga 2 Juni 2019.

Tak hanya itu, Batavia Madrigal Singers juga memenangkan dua penghargaan lain dalam ajang tersebut: Audience Award dan Best Staging Award. Florilege Vocal de Tours merupakan kompetisi paduan suara tahunan yang kesohor dengan tingkat artistiknya yang tinggi.

Untuk mengikuti kompetisi tersebut, calon peserta harus mengirimkan contoh penampilan mereka sebagai syarat untuk proses seleksi awal. Dari proses seleksi itulah Florilege Vocal de Tours ke-48 menjaring delapan peserta terbaik untuk saling berkompetisi.

Batavia Madrigal Singers asal Indonesia lolos dan harus menghadapi perwakilan asal Latvia, Kolombia, Estonia, Spanyol, Islandia, Kroasia, hingga Slovenia. Kompetisi berlangsung dalam dua babak: Compulsory Category dan Free Program Category.

Dari kedua babak inilah nanti akan ditentukan pemenang kategori Mixed Choir. Dalam kompetisi itu, Batavia Madrigal Singers menyanyikan total 16 lagu. Factum Est Silentium (Richard Dering), Das Mädchen (Johannes Brahms), Canticum Novum (Ivo Antognini), dan Gloria Patri (Hyo Won Woo) adalah beberapa di antaranya.

Selain lagu-lagu di atas, Batavia Madrigal Singers juga melantunkan lagu Fajar dan Senja serta Hentakan Jiwa karya Ken Steven. Paduan suara itu juga membawakan Janger karya Agustinus Bambang Jusana yang telah diaransemen ulang.

Lagu bernuansa Pop juga turut ditampilkan Batavia Madrigal Singers dalam kompetisi tersebut. Beberapa di antaranya adalah Don't Stop Me Now (Freddie Mercury) serta medley I Love You dan What a Wonderful World yang diarransemen oleh Craig Hela Johnson.

Penampilan Batavia Madrigal Singers menyanyikan Don't Stop Me Now menghantar mereka meraih Best Staging Award. Kemenangan tersebut menambah deretan prestasi yang telah diraih Batavia Madrigal Singers sejak berlaga di kompetisi paduan suara internasional pada 2001.

Dari Perancis, Batavia Madrigal Singers rencananya akan bertolak ke Montana, Amerika Serikat, pada Juli mendatang. Kali ini, mereka akan tampil dalam International Choral Festival Missoula.

Selanjutnya, Batavia Madrigal Singers akan menyambangi Auckland, Selandia Baru untuk mengikuti World Symposium on Choral Music, pada 2020.*

