SIDOARJO - Penyanyi dangdut Via Vallen tampil menawan dengan sebuah gaun lengan panjang berwarna silver. Penampakan dirinya saat mengenakan gaun tersebut diabadikan Via Vallen melalui unggahannya di Instagram.

Dalam foto tersebut, Via Vallen tampil dengan gaun transparan di bagian lengan. Penampilannya semakin anggun dengan gaya rambut curly panjangnya. Ekspresi datar diperlihatkan pelantun lagu Bojo Galak itu ke hadapan kamera. Dandanan tebal namun masih terlihat wajar pun menghiasi wajah Via.

Melengkapi unggahannya, penyanyi dengan genre musik dangdut koplo ini menuliskan sebuah keterangan untuk foto tersebut. Via menuliskan sebuah kalimat bijak yang diakuinya dikutip dari situs di Internet.

"Kita mungkin saja sangat berkuasa hari ini. Tapi ingat, waktu lebih berkuasa dari kita. Maka jadilah baik dan berbuatlah baik ♥️," tulis Via dalam unggahannya, Senin 27 Mei 2019.

Postingan tersebut kemudian disambut oleh para pengikut Via di Instagram. Berbagai tanggapan mengenai foto tersebut pun dituliskan mereka melalui kolom komentar. Sebagian besar dari para netizen memuji penampilan Via yang dinilai semakin cantik. Akan tetapi, tak jarang pula Via disebut gendut oleh pengguna Instagram lainnya.

"Gemuk banget kelihatannya," ujar salah seorang warganet.

"Makin gendut kak," sahut warganet lainnya.

Sementara itu, ada pula warganet yang menyarankan Via untuk diet lantaran badannya terlihat lebih berisi. "Diet dong Via Vallen gendut," saran warganet lainnya.

