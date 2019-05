JAKARTA - Momen bahagia tengah dikenang oleh Hamish Daud. Pasalnya tepat dua tahun lalu, Hamish melamar Raisa yang kini sudah berstatus sebagai istrinya.

Kenangan indah tersebut dibagikan oleh Hamish melalui unggahannya di Instagram, Minggu 26 Mei 2019. Dalam sebuah foto, presenter acara alam tersebut tampak tengah romantis bersama Raisa.

Berlatar keindahan laut dan puncak, Hamish yang mengenakan jas berwarna hitam tampak menempatkan salah satu tangannya ke siku Raisa. Sementara itu tangan lain Hamish tampak membelai pipi wanita yang saat itu berstatus sebagai tunangannya.

Baca juga: Bahagianya Raisa Jalani Peran Baru sebagai Ibu

Ekspresi wajah bahagia tampak menyelimuti Hamish dan Raisa kala itu. Keduanya terlihat memamerkan senyum terindah yang mereka miliki.

"A little throw back.. Two years ago was my engagement (lamaran) to this one 💙 (sedikit mengulang kenangan. Dua tahub lalu adalah hari lamaran ku dengan wanita tercinta ini)," tulis Hamish di unggahannya.

Baca juga: Angel Karamoy Unggah Foto di Instagram, Bagian Dada Bikin Salah Fokus

Sejak dibagikan 24 jam lalu, foto tersebut sudah diramaikan oleh lebih dari 800 komentar warganet. Sebagian besar dari mereka memuji keromantisan Hamish dengan pelantun lagu Serba Salah ini.

Di antara ratusan komentar, terselip tanggapan yang dituliskan oleh Raisa. Lewat komentar tersebut, ibu dari Zalina Raine Wyllie itu mengungkapkan kerinduannya pada sosok Hamish Daud.

"Can't wait to see you bubzz 😘❤️," tulis Raisa.

Seperti diketahui Hamish Daud dan Raisa menggelar acara lamaran mereka pada 26 Mei 2017. Setelah menikah pada 3 September 2017, kini rumah tangga mereka telah lengkap dengan kehadiran sang buah hati, Zalina Raine Wylllie.

(sus)