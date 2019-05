JAKARTA – Lahir dari keluarga beda negara dengan tampang blasteran, memang kerap membuat publik terkecoh dengan keyakinan yang dianut para selebriti ini. Tak jarang, mereka dianggap sebagai non-muslim atau bahkan mualaf.

Namun tak banyak yang tahu bahwa deretan selebriti Tanah Air dari keluarga multikultural ini adalah penganut agama Islam sejak mereka dilahirkan. Penasaran siapa saja mereka? Berikut ulasan Okezone untuk Anda.

YASMINE WILDBLOOD

Aktris kelahiran London, Inggris ini lahir dari pasangan Michael Brian Wildblood yang berkebangsaan Inggris dan warga Indonesia bernama Anita Siregar. Memiliki paras kebule-bulean, Yasmine Wildblood ternyata adalah seorang muslim sejak lahir.

Hal itu ditegaskan Yasmine saat menjawab salah seorang netizen yang menudingnya rela berpindah agama demi bisa menikahi pria kaya. “Aduh, ini artis sampai pindah agama dari Kristen ke Islam supaya bisa dapat pria kaya,” tulis netizen tersebut.

Tudingan itu kemudian dibalas Yasmine dengan menuliskan, “Masuk Islam? Gua Islam dari lahir say! Gue pun menikah di saat episode sinetron gue ratusan. Sar*p.”

Pertanyaan seputar keyakinan Yasmine Wildblood sebenarnya juga pernah dilontarkan oleh seorang penggemar lewat Twitter, pada 2010. “Kakak agamanya Islam atau Kristen?” tanya netizen tersebut yang kemudian dijawab Yasmine dengan, “Islam.”

PEVITA PEARCE

Tak jauh berbeda dari Yasmine, aktris Buffalo Boys Pevita Pearce juga memiliki darah Inggris-Indonesia. Sang ibu, Ernie Auliasari berasal dari Banjarmasin sementara ayahnya Bramwell Pearce dari Inggris.

Sejak kecil, nilai-nilai Islam sudah ditanamkan kepada Pevita lewat pendidikan formal yang dikecapnya di Al Azhar. Sang ayah, Bramwell Pearce juga diketahui menganut agama Islam.

Hal ini dibuktikan Pevita Pearce lewat sebuah rekaman video yang diunggahnya pada 14 Januari 2018 lewat Insta Story. “Ayah, kau sedang tidur atau berdoa?” tanya Pevita. Sambil mendengarkan ayat-ayat suci Alquran lewat video, Bramwell berkata, “Aku sedang berdoa.”

Meski menganut agama Islam sejak lahir, namun Pevita Pearce mengaku, menghargai perbedaan agama dan budaya dalam keluarganya. “Terkadang, kami merayakan Natal di Inggris bersama keluarga,” ujarnya dalam sebuah unggahan pada 20 Desember 2016.

YUKI KATO

Berbeda dengan dua aktris di atas, aktris Yuki Kato memiliki darah campuran Jepang-Indonesia. Sang ibu Twinawati berasal dari Indonesia, sedangkan ayahnya Takeshi Kato berdarah Jepang. Islam yang dianut oleh Yuki sendiri berasal dari sang mama, sementara ayahnya diketahui merupakan seorang mualaf.

Yuki Kato bahkan menjelaskan jika dirinya bersama sang adik, Reina Meisilia Kato, mengajarkan agama Islam kepada ayah mereka mulai dari hal sederhana hingga amalan yang harus dilakukan seorang muslim.

“Ngajarin papa baca bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah. Terus kalau salat juga masih belajar, karena ayat-ayatnya bahasa Arab. Tapi soal puasa, dia paling jago di antara anak-anak dan istrinya. Dia bisa kuat gitu,” ujar Yuki dalam sebuah wawancara pada 2015.

CINTA LAURA

Berdarah Indonesia-Jerman, Cinta Laura mengikuti keyakinan sang ibu Herdina sejak lahir. Sementara ayahnya, Michael Kiehl adalah seorang non-muslim.

Saat Cinta Laura mengenakan hijab pada 2016, netizen mulai menanyakan soal agama yang dianutnya. Meski tak memberikan jawaban sahih kepada publik, namun salah seorang netizen mengklaim kalau bintang film Single itu adalah seorang muslim.

Mengimani Islam sejak kecil, dengan kondisi kedua orangtuanya berbeda agama membuat Cinta Laura dekat dengan perbedaan. Dia mengaku, hal itu bukan perkara besar baginya. Sesekali, dia menyambangi Jerman untuk merayakan Natal bersama sang ayah.

“Aku merayakan Natal bukan karena memeringati agamanya. Tapi lebih karena budaya untuk kumpul-kumpul bareng keluarga,” kata Cinta Laura.

IRISH BELLA

Irish Bella menjadi artis selanjutnya yang diketahui menganut agama Islam sejak lahir. Dia mengikuti agama sang ibu Susanti Arifin yang berdarah Indonesia. Sementara ayahnya Johan De Beule berasal dari Belgia dan berstatus non-muslim.

Kedua orangtua Irish, diketahui telah bercerai sejak dirinya masih kecil. Sang ayah, memilih menetap Belgia sementara Irish dan ibunya di Indonesia. Perempuan bernama asli Yris Jetty Dirk de Beule itu mengaku, iman Islamnya semakin bertambah saat harus membintangi 2 Batas Waktu.

“Film ini menceritakan perjalanan spiritual seseorang, di mana dia tertekan dan akhirnya menemukan pencerahan. Jadi mau belajar banyak juga tentang Islam, karena dulu pelajaran agama aku sepintas saja,” ujar Irish Bella pada 2016.

STUART COLLIN

Last but not least, ada nama Stuart Collin yang juga beragama Islam meski lahir dari dua orangtua berbeda negara. Wajah bulenya didapatkan Stuart dari sang ayah, mendiang Collin Turner. Sementara ibunya, Rita Emon berasal dari Indonesia.

Agama Islam yang dianut Stuart sempat diragukan mantan istrinya, Risty Tagor. Namun pesinetron kelahiran Shrewsbury, Inggris, itu menegaskan, dia bukanlah seorang mualaf apalagi seorang non-muslim.

"Alhamdulillah, dari lahir saya sudah memeluk agama Islam. Karena Risty awalnya juga mengira aku seorang Kristen. Aku pernah umrah juga kok,” ujar Stuart pada 8 April 2015.

(SIS)