JAKARTA – Anang Hermansyah mengunggah potret cantik sang istri, Ashanty, melalui akun Instagram pribadinya. Dalam foto tersebut, Ashanty tampak menawan dengan polesan make-up yang cukup tebal.

Anang cukup terkesima dengan kecantikan yang diperlihatkan oleh Ashanty. Dia pun memberikan pujian pada pelantun lagu Mengapa Oh Mengapa itu melalui kolom keterangan foto.

“Mylive @ashanty_ash you are the sunshine of my life,” tulis Anang Hermansyah di Instagramnya pada Jumat (17/5/2019).

Foto tersebut pun langsung menyita perhatian para pengikut Instagram pribadi Anang, @ananghijau. Sebagian besar netizen tersebut memuji kecantikan ibu dari Arsy dan Arsya ini. Sementara itu, ada pula warganet yang mengatakan bahwa Ashanty memiliki kemiripan wajah dengan selebgram Millendaru, yang tak lain merupakan keponakannya sendiri.

“Mirip banget sama Millen,” ujar @nawangg18.

Mendapati komentar seperti itu, Anang pun seketika membalas. Tampaknya, ayah 4 orang anak itu tak terima jika sang istri disebut mirip dengan selebgram pria yang kerap berdandan seperti wanita tesebut.

“Dilihat dari Jember ya mbak....” jawab Anang.

Seketika, balasan Anang untuk warganet itu pun ramai dengan komentar netizen lainnya. Sebagian besar dari mereka mengaku juga melihat kemiripan yang terlihat dari pasangan tante dan keponakan tersebut.

“Faktanya, memang mirip sih. Toh juga masih ada hubungan darah. Masa istri sendiri dibilang mirip ponakan kayak enggak suka gitu. Terlepas Millen cewek jadi-jadian lah, ngebet jadi ceweklah toh juga tetap ponakan sendiri, pas dandan cowokpun juga mirip Ashanti menurut gue,” pendapat warganet lainnya.

“Ya kan emang mirip karena hubungan darah masih dekat banget,” tambah yang lain.

Seperti diketahui, Millendaru merupakan seorang selebriti Instagram pria yang kerap berdandan selayaknya seorang wanita. Berdandan sebagai seorang wanita, membuat hubungan Millen dan Ashanty pun sempat merenggang.

