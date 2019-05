JAKARTA – Penyanyi lawas yang hits dengan lagu Que Sera Sera dikabarkan meninggal dunia pada usia 97 tahun, Senin, 13 Mei 2019. Doris Day menghembuskan napas terakhirnya di kediamannya di Carmel, California, Amerika, yang meninggal akibat penyakit paru-paru basah yang dideritanya.

Tak banyak yang tahu memang lagu Que Sera Sera yang masih dikenal hingga saat ini adalah maestro dari wanita bernama lengkap Doris Mary Ann Kappelhoff. Que Sera Sera sendiri hadir di tahun 1956 yang muncul dalam film The Man Who Knew Too Much.

Kala itu Doris Day berkolaborasi dengan James Stewart menyanyikan lagu yang ditulis Jay Livingston dan Ray Evans tersebut.

Baca Juga: Khawatir dengan Pergaulan Remaja, Novita Angie Bekali Anak dengan Pendidikan Dasar

Sejak saat itu lagu Que Sera Sera booming, hingga meraih penghargaan Academy Award for Best Original Song tahun 1956. Meski usia lagu itu sudah menginjak lebih dari setengah abad, tapi masih terkenal.

Terlebih di Tanah Air, sebuah perusahaan semen menggunakan lagu Que Sera Sera sebagai soundtrack dalam iklan mereka.

Lantas dengan lagu yang melegenda, sebenarnya apa makna yang terkandung dari Que Sera Sera? Melansir Songmeanings, lagu tersebut mengartikan tentang kekhawatiran seorang anak akan masa depannya.

Sang ibu yang ditanya oleh putrinya kemudian menjawab bahwa baik dirinya maupun sang anak tak bisa meramal masa depan. Que Sera Sera (Whatever Will Be, Will Be) apapun yang terjadi, maka terjadilah.

Seperti dalam kutipan bait lagu yang tertulis, ‘When i was just a little girl, I asked my mother, 'What will I be? Will I be pretty? Will I be rich?' Here's what she said to me: 'Que sera, sera, Whatever will be, will be; 'The future's not ours to see.’

Saat aku masih kecil, aku bertanya pada ibuku akan seperti apa aku nantinya? Apakah akan menjadi cantik, kaya raya? Kemudian ia menjawab, apapun yang terjadi, terjadilah. Jangan terlalu memusingkan masa depan, jalani saja dengan sungguh-sungguh.

(edh)