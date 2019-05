SEOUL - Cho Kyuhyun tampaknya akan langsung disibukkan dengan berbagai kegiatan keartisan setelah menyelesaikan wajib militer pada 7 Mei mendatang. Personel Super Junior itu akan menyapa para penggemarnya lewat dua event berbeda.

Pertama, dia akan menggelar fanmeeting bertajuk ‘We Meet Again Today, di Peace Hall, Kyunghee University, Seoul, Korea Selatan, pada 19 Mei 2019. Kedua, dia akan tampil di Seoul Jazz Festival 2019 yang digelar di Olympic Park, Seoul, pada 25-26 Mei 2019.

Kyuhyun akan tampil bersama deretan musisi populer Korea Selatan lainnya dalam Seoul Jazz Festival 2019. Epik High, Park Won, Jang Bum Joon, Dean, hingga Ravi ‘VIXX’ adalah beberapa di antaranya.

Sementara deretan musisi internasional yang akan meramaikan event tersebut adalah Omara Portuondo-Omara Es Cuba, Christian McBride, Clean Bandit, Aloe Blacc, Wynton Marsalis, hingga Pink Martini.

Selain dua event di atas, Kyuhyun juga dipastikan akan kembali ke layar kaca lewat variety show. Label SJ selaku agensi Super Junior mengatakan, setidaknya ada tiga program yang telah meminangnya: Salty Tour, New Journey to the West, dan Radio Star.

Kyuhyun bergabung dengan New Journey to the West pada 2016. Penampilan terakhirnya pada variety show asuhan Na Young Seok itu terjadi pada musim 4 yang tayang sepanjang 13 Juni-22 Agustus 2017.

Sementara di Radio Star, Kyuhyun mulai bergabung bersama tiga host lainnya (Kim Gook Jin, Yoon Jong Shin, dan Kim Gura), pada Oktober 2011. Dia kemudian memutuskan mundur pada 2017 karena menjalankan wamil. Posisinya sempat digantikan Cha Tae Hyun yang akhirnya juga mundur karena skandal judi.

