LOS ANGELES - Cinta Nick Jonas pada Priyanka Chopra sudah tak perlu diragukan lagi. Personal Jonas Brothers itu benar-benar dibuat bertekuk lutut pada pesona dan daya tarik seorang Priyanka Chopra.

Dan Nick tampaknya tak berniat untuk menyembunyikan daya tarik Priyanka dari dunia. Sebaliknya, bintang Jumanji ingin memperlihatkan pesona sang istri pada dunia. Salah satu caranya adalah dengan menjadikan Priyanka sebagai pusat perhatian di ajang Met Gala.

Melansir Sindonews (1/5/2019), Nick berharap Priyanka Chopra bisa menjadi pusat perhatian pada acara special Met Gala yang akan dihelat bulan depan. Maklum, di acara ini, selebritis tidak hanya berlomba mengenakan gaun terbaik, tapi juga harus mengikuti tema tertentu untuk gaun yang dikenakannya itu.

Met Gala atau yang secara formal disebut Costume Institute Gala merupakan malam penggalangan dana untuk Metropolitan Museum of Art's Costume Institute di New York City dan menjadi penanda dibukanya pameran fashion tahunan salah satu museum terbesar di New York. Acaranya pun hanya bisa dihadiri para desainer dari rumah mode dunia, selebritis, dan sosialita dunia.

Tak heran jika para undangan harus menyiapkan penampilan terbaik mereka karena ratusan fotografer dan editor fashion turut hadir dan tentunya mengomentari penampilan mereka.

“Sejujurnya, saya sangat bersemangat, saya suka Met Gala, selalu menjadi malam yang menyenangkan, tetapi Priyanka akan mengatur dirinya dan saya hanya akan berada di sana untuk mendukungnya,” kata Nick.

“Jadi saya berencana untuk membuatnya tetap sederhana dan membiarkannya bersinar,” tambahnya.

