JAKARTA - Ari Lasso beranggapan bernyanyi bukan pekerjaan semata. Bagin mantan vokalis Dewa 19 itu, bernyanyi dan musik adalah bentuk hiburan dari seseorang ketika penat atau mengalami beban dalam menjalani kehidupan.

Ia beranggapan singing is healing. Artinya bernyanyi merupakan cara untuk bisa sembuh dari segala permasalahan. Berbekal pepatah itu, Ari Lasso pun terjun ke bisnis karaoke. Baginya karaoke menjadi salah satu kebutuhan masyarakat urban.

Baca Juga:



Selamat, Penyanyi Inka Christie Menikah di Usia 44 Tahun

Foto Bareng Mantan Istri Hanung Bramantyo, Zaskia Adya Mecca Tuai Pujian

"Saya ingin terjun di dunia karaoke karena saya mendapatkan segala sesuatu dari dunia nyanyi. Kesuksesan dan ketenaran. Saya melihat ini sebuah bisnis hiburan yang sehat. Bernyanyi adalah terapi yang baik buat kita. Jadi motto kita singing is healing, karena nyanyi menyehatkan," ujar Ari Lasso dalam Grand Launching The Legend, family karaoke miliknya di Plaza Festival, Kuningan, Jakarta Selatan.

Ari Lasso menjelaskan rumah karaoke miliknya memberikan pengalaman yang berbeda. Ia beranggapan bisa memanjakan pencinta musik dengan konsep yang diusung, yaitu menjadi legenda.

"Kita ingin memberikan experience menjadi legenda. Desain interior dari saya sendiri. Dengan sound terbaik dan lagu yang terlengkap, saya ingin setiap orang bisa merasakan sebagai legend. Bisa bernyanyi dengan nyaman," ujar Ari Lasso.

Tak sekadar berbisni, Ari Lasso pun membuat kontes kecil-kecilan. Bagi Anda yang pandai bernyanyi, Ari akan memilih dan dijadikan pemenang setiap bulannya. Jika beruntung, pemenang tersebut bisa diajak duet bahkan rekaman oleh Ari Lasso.

"─Âita perbulan mencari The Legend of the Month, nantinya pemenang bukan hanya saya ajak manggung tetapi mungkin klo bagus saya ajak rekaman. Ya Idol kecil-kecilan lah," tutup Ari Lasso.

(aln)