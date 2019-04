JAKARTA - Raihaanun kembali berakting dalam film terbarunya yang bertajuk 27 Steps of May. Namun bagi Raihaanun, film garapan dari Ravi Bharwani merupakan film tersulit selama ia menjalani karier sebagai aktris.

Lantas, apa yang membuat Raihaanun menyebut film tersebut begitu sulit?

Saat dijumpai di kawaan Thamrin, Jakarta Pusat, Raihaanun yang menjadi pemeran utama dalam film itu mesti berakting tanpa berdialog. Praktis dengan memerankan sosok May, Raihaanun mendapat sebuah tantangan baru.

"Jujur sebagai seorang aktor adalah tantangan yang paling ekstrem yang pernah saya lewati, yang tadi saya bilang ini adalah enggak ada dialognya, jadi justru lebih sulit untuk diperankan," papar Raihaanun.

"Karena kan lewat dialog saya mempunyai emosi tersalurkan namun kalau tidak ada dialog hanya bisa dari gesture dan bisa men-deliver dengan baik," sambungnya.

Lebih lanjut, Raihaanun mengakui agak kesulitan memerankan tokoh itu. Pasalnya, ia hanya bisa berdiskusi, tanpa langsung bisa bertemu dengan korban kekerasan seksual.

Hal ini pula yang membuat aktris 30 tahun ini agak terlalu lama melakukan pendalaman karakter sebagai seorang May.

"Saya sih sejujurnya enggak bisa langsung observasi ke korbannya kan. Jadi saya lebih ke mengobrol saja sih, trauma ini akan dibawa sedalam apa akhirnya terbentuklah fase-fase itu sendiri mulai dari dia sebelum ketemu pesulap sampai ketemu pesulap (salah satu adegan) itu perubahannya terlihat banget," ungkapnya.

Sebagaiman informasi, film 27 Stepss of May bercerita tentang seorang perempuan remaja bernama May (Raihaanun) yang diperkosa oleh sekelompok orang. Hingga akhirnya May menjadi sosok yang enggan berinteraksi dengan dunia luar, seakan menarik diri dari kehidupan sosial.

Film ini berdurasi hampir dua jam, dan mulai akan tayang serentak pada 27 April 2019.

