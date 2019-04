JAKARTA - Donna Agnesia merasa terharu ketika menyadari putra pertamanya, Lionel Nathan Sinathrya mulai beranjak remaja. Kekhawatiran tak lagi memiliki banyak waktu bersama pun menjadi pikiran untuk Donna.

Kegalauan itu disampaikan Donna Agnesia melalui unggahannya di Instagram. Dalam unggahannya, istri presenter Darius Sinathrya itu memajang potret kebersamaan dengan sang putra.

Pada foto tersebut, Donna yang mengenakan atasan biru tampak mengecup wajah Lionel. Salah satu mata Donna tampak mengeluarkan setitik air mata haru.

Sementara itu, Lionel yang masih mengenakan seragam sekolah tampak tersenyum lebar ke arah kamera. Pasangan ibu dan anak tersebut pun begitu terlihat mesra.

"Hari terakhir USBN šŸŒŗ. Entah kenapa saat berdoa bersama air mataku menetes šŸ˜¢. Ada rasa haru yang tiba-tiba menyeruak. Bayi mungil yang hampir 12 tahun lalu aku lahirkan kini sudah mau lulus SD dan memasuki masa remaja šŸ™‚šŸ™‚,," tulis ibu 3 anak tersebut.

Donna seakan khawatir saat sang putra sudah beranjak remaja, maka akan semakin sedikit waktu yang bisa dilewatkan bersama Lionel. "Semoga mama diberi waktu oleh Tuhan untuk mendampingi Lio selama mungkin, bisa melihat Lio tumbuh menjadi laki-laki yang baik dan dapat menjadi seperti yang kamu cita-citakan yah Boy, Amin šŸ™šŸ»šŸ˜‡," tulis wanita 40 tahun ini.

Di akhir tulisannya, Donna mengungkapkan rasa cintanya pada Lionel yang baru saja menyelesaikan ujian nasional. "I love you so much My son šŸ’™ Iā€™m so grateful to have you as my eldest son.. God Bless You Lioboy šŸ™šŸ»šŸ˜‡ (aku sangat mencintaimu anakku, aku sangat terberkati memilikimu sebagai putra sulung. Tuhan memberkatimu Lioboy)," pungkas Donna Agnesia.

Seperti diketahui, Lionel Nathan Sinathrya Kartoprawiro merupakan putra sulung pasangan suami istri Donna Agnesia dan Darius Sinathrya. Lionel yang kini berusia hampir 12 tahun, lahir pada 28 Juni 2007.

