JAKARTA - Bergabungnya aktris Cinta Laura menjadi influencer dalam sebuah perusahaan teknologi Indonesia yang bergerak di bidang marketplace, nampaknya membuat ia ingin mencoba peruntungannya di dunia bisnis. Wanita 25 tahun ini bahkan mengaku bahwa dalam waktu dekat ia akan membuat dua buah bisnis sekaligus.

Sebagai orang yang peduli dalam hal kesehatan serta lingkungan, pelantun Guardian Angel ini mengaku akan memulai usahanya dengan berjualan minuman sehat. Soal produk minuman yang akan ia jual, Cinta juga turut memikirkan mengenai packaging yang tentu akan ramah lingkungan dan tak menggunakan plastik.

"Ada dua sih, yang satu itu salah satu minuman sehat," kata Cinta Laura saat ditemui di kawasan Setiabudi, Jakarta Selatan, Senin (22/4/2019).

"Karena aku pingin motivasi orang-orang untuk hidup sehat.Makanya, biarpun sekarang banyak selebriti yang punya produk minuman kayak kopi dan lain-lain, mine very different dan juga environmentally friendly, kita sama sekali enggak pakai plastik, botolnya saja gelas," sambungnya.

Tak hanya akan merilis bisnis minuman, bintang film Target ini juga akan berjualan aksesoris berupa gelang. Yang menarik, uang dari hasil penjualan gelang tersebut nantinya akan ia donasikan untuk korban bencana alam di Indonesia.

"Ada gelang yang profitnya bakal sebagian kita donate ke korban bencana alam, karena akhir-akhir ini banyak banget bencana alam di Indonesia. Jadi i want my product good to massa," paparnya.

"Jadi sama kayak juga motivasi Tokopedia by.me, ini kita pingin involve semua orang untuk bisa berbisnis. Aku pingin apapun yang aku keluarin itu juga beneficial buat semua orang," pungkas Cinta.

