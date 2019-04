JAKARTA - Pertemuan pedangdut Ayu Ting Ting dengan sang mantan kekasih, Shaheer Sheikh, dalam sebuah acara televisi seolah membuka kembali memori lama kisah cinta mereka.

Tak sedikit pihak yang mendukung pelantun Sambalado itu untuk kembali ke pelukan aktor asal India tersebut. Namun apa kata ilusionis Denny Darko tentang hubungan Ayu dan Shaheer?

Lewat salah satu konten YouTube pribadinya, sang ilusionis menyebut tak ada kemungkinan bagi keduanya untuk kembali bersama. Hal itu ditunjukkan Denny Darko lewat kartu tarot The Eight of Swords.

Kartu itu memperlihatkan gambar seorang wanita tengah bersimpuh dengan tubuh terikat dan mata tertutup di tengah padang rumput yang penuh pedang. Menurut Denny, kartu itu menggambarkan hubungan Ayu Ting-Ting dan Shaheer Sheikh yang terbentur perbedaan budaya dan restu orangtua.

"Mereka sama-sama tahu apa risiko yang harus dilalui untuk bisa bersama. Ayu dan Shaheer sama-sama pintar untuk tidak menghadapi risiko yang harus mereka tanggung untuk bisa bersama,” tutur Denny seperti dikutip dari channel YouTube Denny Darko, pada Sabtu (20/4/2019).

Selain itu, Denny juga menggambarkan situasi Ayu dan Shaheer dari kartu tarot The Seven of Cups. Dia menjelaskan, Ayu masih terjebak dengan fantasinya dalam mencari pasangan hidup.

"Ayu ini masih mendambakan seorang pria yang hanya ada dalam fantasinya. Sayang, fantasi itu tak sejalan dengan kenyataan,” ungkapnya. Dengan kata lain, Denny menyimpulkan bahwa Shaheer Sheikh bukan tipikal pasangan yang sesuai dengan fantasi Ayu Ting-Ting.

Denny Darko menambahkan, “Pasangan yang diharapkan Ayu adalah pria yang tak hanya sesuai dengan angan namun juga tidak sesuai untuk putrinya.”*

