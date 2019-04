JAKARTA - Aktris muda Salshabilla Adriani baru-baru ini mengunggah foto dirinya saat berada di dalam sebuah bathtub. Foto tersebut dibagikan dara 18 tahun itu melalui akun Instagram pribadinya, Senin (15/4/2019).

Dalam foto tersebut, Salshabilla Adriani tampak berbaring di dalam sebuah bathtub putih tanpa dipenuhi oleh air. Dia menempatkan kedua kakinya di atas salah satu sisi bak berendam tersebut.

Jika dilihat di foto tersebut, gadis yang juga akrab disapa Sasa ini mengenakan pakaian tanpa lengan berwarna hitam. Namun, karena sebagian badannya berada di dalam bak tersebut, tak begitu terlihat model pakaian seperti apa yang dikenakan oleh mantan personel girlband Elovii ini.

Melengkapi unggahannya, Salshabilla menuliskan sebuah keterangan untuk foto tersebut. Kalimat yang ia keluarkan seakan menunjukkan bahwa pelantun lagu Malaikat Baik ini tengah galau.

"Some cry with tears, others with thoughts (Sebagian orang menangis dengan air mata dan sebagian lagi dengan pikiran)," tulis Salsha.

Unggahan yang dibagikan Salsha rupanya mampu menyita perhatian warganet. Tanggapan orang-orang untuk foto Salsha itu sebagian besar bersifat dukungan. Mereka seakan menghibur Salsha agar tak bersedih seperti apa yang dia tuliskan dalam keterangan foto tersebut.

"Jangan galau terus beb, nanti sakit kamunya. Semangat terus enggak boleh nangis, harus bahagia ya," ujar salah seorang warganet.

Sementara itu tak sedikit warganet yang fokus pada kecantikan remaja berambut panjang ini. Mereka menilai bahwa Salsa tampak cantik meskipun tak terlihat jelas dalam foto tersebut.

"Cantik banget kamu Sal," sahut warganet lainnya.

"Enggak kelihatan mukanya aja cantik, apalagi kelihatan, haduh," tambah salah satu pengikut Salsha di Instagram.

(LID)