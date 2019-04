JAKARTA – Serial Game of Thrones tanpa terasa akan segera tayang pada Senin pukul 08.00 WIB. Para penggemar pun sudah tak sabar menantikan bagaimana kelanjutan pertempuran untuk memperebutkan Iron Throne di musim pamungkas ini.

Sebagai serial yang paling banyak ditonton di dunia, GoT selalu memiliki kejutan di setiap musimnya. Para penggemar pun berlomba-lomba untuk mencari teori-teori baru sebelum satu musim digelar.

Hal serupa dilakukan oleh Komunitas Game of Thrones Indonesia atau menamai diri mereka GoT Id. Banyak teori-teori baru yang aneh serta menarik yang sudah bertebaran di komunitas mereka.

Okezone sempat berbincang santai untuk menyambut kehadiran musim kedelapan Game of Thrones bersama komunitas tersebut. Teori yang mengatakan bahwa Bran Stark adalah Night King ternyata menjadi teori teraneh yang pernah mereka dengar.

“Bran Stark adalah Night King. Jadi, dia di masa lalu adalah Night King sendiri, dan gak tahu pokoknya dia bisa mempengaruhi bahwa dia adalah Night King. Itu salah satu teori paling aneh. Karena kalau diperhatikan muka Night King dan Bran Stark di film itu mirip-mirip juga,” kata Ismanto Hadi, founder GoT Id.

Sementara itu Zul, salah satu anggota dari GoT Id, juga mengatakan hal senada. Ia pernah membaca atau mendengar bahwa Night King pada akhirnya akan duduk di singgasana Iron Throne.

“Night King jadi raja. Night King itu semacam buat netralin lagi Seven Kingdoms yang perang-perangan terus. Dan satu-satunya cara buat netralisirnya ya Night King jadi raja,” kata Zul.

“Itu sesuai juga dengan slogannya GoT, all man must die,” timpal Ismanto atau kerap disapa Paman.

Tak hanya sampai di situ saja, teori soal kematian Cersei Lannister juga menjadi sebuah topik menarik dalam perbincangan beberapa waktu lalu itu. Paman bercerita tentang sebuah teori di mana Cersei akan mati di tangan adiknya, Jaime Lannister atau Kingslayer.

“Gue gak yakin Arya bakal bunuh Cersei karena menurut teori lain yang bakal bunuh Cersei adalah si Jaime,” kata Paman.

Dalam cerita di dalam bukunya, Cersei Lannister pernah meminta diramal oleh seorang peramal hebat di hutan dekat castilnya. Dari ramalan tersebut ada tiga hal yang ternyata menjadi kenyataan hingga Game of Thrones berjalan tujuh musim.

Ramalan pertama adalah soal apakah Cersei akan menikah dengan pangeran. Sang peramal menjawab bahwa Cersei tidak akan pernah menikah dengan pangeran Rhaegar Targaryen namun ia justru akan menjadi ratu karena dinikahi oleh raja. Ramalan ini terbukti karena Cersei akhirnya menikah dengan Robert Baratheon.

Ramalan kedua berbicara soal keturunan. Cersei bertanya berapa anak yang akan ia miliki ketika sudah menikah nanti. Jawaban sang peramal kembali menjadi kenyataan ketika ia mengatakan Cersei akan memiliki tiga anak namun ketiganya mati.

Satu ramalan tersisa adalah siapa yang akan menjadi pengganti Cersei kelak ketika dirinya sudah mati. Di sinilah teori baru muncul dari para penggemar Game of Thrones.

“Lo akan terganti sama ratu yang lebih cantik, Margery Tyrell, tapi lo akan dibunuh sama Valonqar, itu bahasa Valerian dari adek kecil. Awalnya semua pasti mikir adek kecilnya itu Tyrion, tapi ternyata bisa diartiin juga adek muda, dan Jaime adalah adeknya Cersei. Lebih mungkin Jaime yang bunuh daripada Tyrion,” jelasnya.

Kendati demikian, itu semua hanya teori-teori hasil pemikiran para penggemar Game of Thrones.

Setiap episode dan musim baru selalu ada kejutan seru yang pasti dihadirkan oleh tim produksi, entah itu siapa yang mati, atau bagaimana plot cerita seketika berubah.

Kejutan-kejutan itu yang pada akhirnya justru membuat Game of Thrones menjadi salah satu tontonan paling dinantikan oleh para penggemarnya di seluruh dunia, termasuk Indonesia.

