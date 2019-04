JAKARTA – Berbicara soal kemungkinan dalam serial Game of Thrones tentu tidak akan ada habisnya. Setiap adegan bisa memberikan arti berbeda dan memunculkan tanda tanya selanjutnya bagi adegan lainnya.

Perkembangan karakter di serial ini juga membuat para penggemar tidak bisa percaya terhadap satu karakter akan tetap hidup atau justru mati di tengah penayangan.

Menjelang penayangan perdana musim kedelapan Game of Thrones, pertanyaan paling sering muncul di setiap perbincangan adalah siapa karakter besar yang akan mati terlebih dahulu?

Hal ini tentu saja penting mengingat Game of Thrones dikenal sebagai serial yang tak ragu menamatkan kisah karakter besar atau favorit dalam ceritanya.

Okezone sempat berbincang dengan komunitas Game of Thrones Indonesia yang menamai diri mereka GoT Id. Dari hasil wawancara yang dhimpun, karakter Sansa Stark menjadi salah satu nama yang paling sering diprediksi akan mati terlebih dulu pada musim kedelapan nanti.

“Kemungkinan salah satu Stark sih. Stark kan ada empat tuh, yang mati kemungkinan satu, yang paling gak penting. Siapa ya? Sansa lah,” kata Ismanto Hadi salah satu founder GoT Id.

Menurut Ismanto, keluarga Stark tidak akan terlalu timpang meski harus ditinggal oleh Sansa. Apalagi beberapa anggota tersisa, seperti Bran atau Arya memiliki kemahiran masing-masing tidak seperti Sansa.

“Karena sebenarnya Stark cukup kuat kalau dipimpin Jon Snow atau digantiin Arya. Arya punya kemampuan berpedang, Bran punya kemampuan bisa melihat masa depan dan masa lalu, Jon Snow punya kepemimpinan yang udah diakui dan dia bahkan setengah Targaryen,” papar pria yang akrab disapa Paman tersebut.

Jika ditanya soal siapa yang paling pantas duduk di tahta Iron Throne, sebagian besar anggota komunitas berharap agar Jon Snow bisa menduduki kursi tersebut. Selain karena faktor darah yang mengalir di dalamnya, perjuangan Jon hingga musim ketujuh sudah sangat luar biasa.

“Jon Snow. Karena dia kan ice and fire. Paslah itu dia sama Game of Thrones, ice and fire, percampuran dari Targaryen dan Stark,” katanya.

Kendati demikian, itu semua hanya teori-teori hasil pemikiran para penggemar Game of Thrones. Setiap episode dan musim baru selalu ada kejutan seru yang pasti dihadirkan oleh tim produksi, entah itu siapa yang mati, atau bagaimana plot cerita seketika berubah.

Kejutan-kejutan itu yang pada akhirnya justru membuat Game of Thrones menjadi salah satu tontonan paling dinantikan oleh para penggemarnya di seluruh dunia, termasuk Indonesia.

