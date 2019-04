JAKARTA – Aktor Stuart Collin tampak mesra dengan seorang wanita yang diduga kekasihnya. Dua buah foto kemesraan mereka dibagikan sebuah akun gosip di Instagram, Kamis 4 April 2019.

Dalam foto salah satu foto tersebut, tampak Stuart menyandarkan kepalanya ke bahu sang wanita. sambil menatap kamera, wajah Stuart hanya terlihat setengah bagian.

Sementara itu, wanita berambut panjang tersebut menampilkan pose peace. Dia mengacungkan dua jari di depan mulut dan hidungnya.

Unggahan tersebut tampaknya pertama dibagikan oleh sang wanita. Hal ini diketahui dari kalimat yang tertera sebagai keterangan foto tersebut.

“My main source of happiness @stuartcollin. I don’t know what i'd do here without you. Always supporting me 24/7 even when i feel like shit (Sumber utama kebahagiaanku @stuartcollin. Aku tidak tahu apa yang akan kulakukan di sini tanpamu. Kamu selalu mendukungku bahkan ketika aku merasa seperti sampah),” bunyi tulisan tersebut.

Melengkapi unggahannya, akun gosip tersebut pun menuliskan sebuah keterangan untuk foto tersebut. “Mau dong, dikenalin sama mbaknya,” tulis akun tersebut.

Unggahan itu pun lantas menjadi pusat perhatian netizen yang menanggapi melalui kolom komentar. Sejak sehari dibagikan, unggahan tersebut telah dihjani kurang lebih sebanyak 300 komentar.

Sebagian besar dari warganet merasa penasaran dengan sosok sang wanita. Namun, beberapa di antara mereka justru mengkritik sikap Stuart terhadap wanita tesebut.

“Sudah hijrah tapi nemplok-nemplok,” kritik salah seorang warganet.

“Bukannya yang cowok kemarin sudah hijrah ya? Kok sudah dempet-dempetan sama cewe,” sahut yang lain.

Seperti diketahui, ketika menikah dengan Risty Tagor, Stuart Collin tampak lebih agamis. Perjalanan cintanya dengan Risty Tagor pun melalui proses ta’aruf.

Sayang, pernikahan yang seumur jagung itu harus kandas. Saat memilih bercerai, Risty kala itu tengah mengandung uah hati pertamanya dengan Stuart Collin.

Sementara itu, netizen menyebut bahwa wanita yang bersama Stuart dalam foto tersebut berasal dari Bali. Salah satu di antara mereka pun mengatakan bahwa wanita yang bernama Melissa itu sempat menjadi asisten Nana Mirdad.

(sus)