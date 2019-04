JAKARTA - Kisah kehidupan dan rumah tangga Presiden RI ketiga, BJ Habibie, masih belum semuanya diangkat ke layar lebar. Setelah Habibie & Ainun pertama tahun 2012, dilanjut Rudy Habibie pada tahun 2016, kini MD Pictures tengah mempersiapkan film ketiga Habibie & Ainun.

Berbeda dari dua film sebelumnya yang fokus dalam mengupas sosok Habibie, film kali ini justru akan menjelaskan kehidupan Hasri Ainun Habibie. Beliau adalah sosok sentral dalam kesuksesan Habibie dalam kariernya.

Aktris muda berbakat Indonesia, Maudy Ayunda, telah resmi diperkenalkan sebagai pemeran Ainun muda. Ia akan menggantikan Bung Citra Lestari yang sebelumnya memerankan Ainun denyan versi lebih tua.

Maudy pun tak bisa menutupi rasa bangganya karena bisa dipercaya memerankan sosok Ainun. Tanggung jawab besar kini sudah dipikul oleh Maudy.

"Ya rasanya senang sekali, bangga sekali diberi kepercayaan yang sangat besar ini ya, aku sih ngeliat ini sebagai tanggung jawab juga karena memang ceritanya sudah pernah keluar, ini cerita yang disayangi banyak orang I feel like I have to do her justice," ungkap Maudy saat ditemui di Jakarta Selatan, Kamis (4/4/2019).

Maudy sudah tak sabar untuk segera melakukan riset mengenai kehidupan Ainun muda. Ia juga dijadwalkan akan bertemu dengan Habibie untuk mencari tahu lebih banyak soal kehidupan muda wanita yang paling disayanginya itu.

"Aku juga merasa harus dapat menggambarkan sosok ibu Ainun yang tepat dan nanti pastinya aku juga gak sabaran sih pengen ngobrol sama Eyang Habibie juga dan belajar lebih banyak lagi," tambahnya.

Manoj Punjabi selaku produser mengatakan bahwa proses produksi Habibie & Ainun 3 akan segera dimulai. Naskah skenario sudah selesai ditulis dan Hanung Bramantyo kembali dipercaya menjadi sutradara setelah Rudy Habibie.

