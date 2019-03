JAKARTA - Kedekatan Ivan Gunawan dan Ayu Ting Ting kembali menjadi sorotan. Kali ini, paranormal Wirang Birawa mencoba buka suara tentang kedekatan kedua artis tersebut.

Wirang mengklaim bahwa hari bahagia Ayu Ting Ting dan Ivan Gunawan akan segera tiba. “Jelas ada sesuatu. Ini tinggal tunggu tanggal main saja,” ujar sang paranormal dalam kolom komentar unggahan Ivan Gunawan pada 24 Maret 2019.

Sekadar informasi, kala itu Ivan mengunggah potret kebersamaannya dengan Ayu Ting Ting di Instagram. Sebagai pelengkap foto tersebut, desainer berpostur bongsor tersebut menuliskan, “Be with someone who is proud to have you, and still stand by your side no matter what.”

Apabila diartikan dalam Bahasa Indonesia, tulisan desainer yang akrab disapa Igun tersebut kurang lebih bermakna “(Hiduplah) bersama orang yang bangga atas keberadaanmu dan selalu berada di sisimu apapun yang terjadi.”

Dalam kesempatan berbeda, Wirang Birawa juga sempat membahas kedekatan Ivan Gunawan dan Ayu Ting-Ting di akun Instagram pribadinya. Dia mengklaim, kedua pesohor itu memang sudah saling menyukai.*

