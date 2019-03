LOS ANGELES - Tidak perlu sanksi lagi bila ajang American Idol menjadi salah satu ajang yang sukses melahirkan penyanyi berbakat, salah satunya adalah McPhee.

Dilansir Sindonews, nama McPhee semakin melejit setelah diketahui akan menikah dengan David Foster.

Lahir pada tanggal 25 Maret 1984, di Los Angeles, Katharine dikenal sebagai penyanyi muda berbakat keluaran American Idol tahun 2006 silam.

Ia adalah putri dari Daniel McPhee yang merupakan seorang produser televisi yang juga pelatih vokal di kontes bakat American Idol. Wanita keturunan Irlandia, Jerman, dan Skotlandia ini mengenyam bangku SMA di Notre Dame High School.

Selama bersekolah sudah terlihat bakat seni Katharine. Ia sering terlibat dalam pertunjukkan musik maupun teater di sekolahnya.

Katharine kemudian meneruskan kuliah di Boston Conservatory, sayang ia tidak menyelesaikannya. Dia lebih memilih fokus membesarkan namanya lewat karier di dunia hiburan yang dirintisnya.

Atas saran manajernya, Katharine mencoba keberuntungan di televisi dan terbang ke New York. Sebagai putri dari pelatih vokal, Katharine sudah dikenalkan dengan nada di usia yang masih amat belia.

Baca Juga: 2 Pekan Katherine McPhee Tunangan, Sang Ayah Tutup Usia

Sang ibu amat mendukung bakat sang anak begitu mengetahui putrinya itu menonjol di bidang tarik suara. Disamping menyanyi, ia juga memiliki talenta di bidang akting.

Dia bahkan memulainya dari panggung teater. Katharine bermain di teater di New York dalam sebuah drama musikal. Sejak saat itu ia muncul di berbagai drama musikal. Wanita yang pernah menderita gangguan makan selama tujuh tahun ini, mengikuti kontes American Idol musim kelima.

Meski bukan keluar sebagai pemenang pertama American Idol, tetap saja ia boleh berbangga hati menjadi runner up ajang tersebut.

Langsung saja ia menandatangani kontrak dengan label rekamannya BMG RCA. Sejak saat itu, ia mulai merilis berbagai single yang sukses bertengger di 100 teratas tangga lagu Billboard.

Berbagai produk pun mulai melirik Katharine untuk mengajaknya bekerjasama. Salah satunya Neutrogena. Untuk debut aktingnya sendiri di mulai tahun 2008. Dia mulai dengan bermain di film komedi The House Bunny.

Selain film ini, ia juga sukses berakting di film Shark Night 3D. Sebagai seorang selebriti, Katharine tahu betul bahwa dirinya harus menjaga berat badan ideal.

Ia harus berkomitmen penuh untuk menerapkan pola makan sehat dan pola hidup yang juga sehat. Tidak mudah memang, terlebih Katharine memiliki riwayat gangguan makan sebelumnya.

Bentuk tubuhnya yang ia banggakan kini pun merupakan hasil dari perjuangannya bertahun-tahun melawan gangguan makan bulimia dan masalah bentuk tubuh yang ia alami sejak usia 13 tahun.

Tidak mau kembali terjerat gangguan makan yang ia alami, Katharine mengubah semua gaya hidupnya, mulai dari pola makan, berolahraga, dan menjaga kesehatan jiwa.

Penyanyi ini terbilang sukses melempar albumnya ke pasar. Dimulai dari album pertama yang dirilis pada tanggal 30 Januari 2007.

Albumnya ini berhasil duduk di posisi kedua tangga lagu Billboard 200 dengan penjualan 381.000 kopi. Album keduanya yang berjudul “Unbroken”, dirilis oleh Verve Forecast Records pada tanggal 5 Januari 2010, dan berada di posisi ke-27 tangga lagu Billboard 200.

Album ini sukses terjual 45.000 kopi sampai Januari 2011. Sedangkan album Ketiganya bertema “Natal, Christmas Is the Time to Say I Love You” yang dirilis 12 Oktober 2010.

Terakhir kali, McPhee merilis album kelima 'I Fall in Love Too Easy' pada 17 November 2017. Segala pencapaiannya ini semakin melejit manakala ia mengumumkan telah menerima lamaran komposer musik legendaris David Foster.

Keduanya terpaut usia 34 tahun. Meski begitu beda usia yang cukup jauh ini tidak dapat merubah pendirian pasangan yang sedang dimabuk asmara tersebut.

Konon mereka akan melangsungkan pernikahan di bulan Juni mendatang. Meski demikian ada saja suara sumbang yang mengatakan bahwa Katharine hanya mengejar popularitas semata dengan menikahi David.

Banyak juga yang memprediksi pernikahan mereka tidak akan berlangsung lama seperti pernikahan David dengan istri-istri sebelumnya. Mendengar reaksi publik Kathay tidak bergeming. Ia terus mengungkapkan rasa cintanya kepada sang pujaannya hati lewat akun media sosialnya.

(edh)