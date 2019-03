JAKARTA - Rasa bahagia kini menyelimuti mantan penyanyi cilik Chikita Meidy. Di mana pada Senin 25 Maret 2019 kemarin, Chikita Meidy melahirkan anak pertamanya.

Hal tersebut diungkapkan oleh Chikita Meidy melalui unggahan di Instagramnya @chikitameidy sembari menunjukan pose-pose wajah sang anak yang diberi nama Javier Raesha Adhitya.

Dalam foto tersebut, Chikita Meidy membagikan lima foto. Yang mana terdapat wajah dari sang anak serta proses persalinannya.

"Welcome Little Prince "Javier Raesha Adhitya" 25 Maret 2019 ; 8:10 AM," tulis Chikita Meidy.

Baca juga: Bahagianya Chikita Meidy Setelah Resmi Jadi Istri Indra Adhitya

Lebih lanjut, Chikita Meidy diketahui melahirkan dalam proses caesar. Dan ia pun tampak bahagia dengan kelahiran sang putra.

Oleh karenanya Chikita Meidy berharap sang putra dapat menjadi anak yang berguna untuk bangsa dan negara.

Baca juga: Sambil Menangis, Ayu Ting Ting Akui Bilqis Butuh Sosok Ayah

"Alhamdulillah Ya Allah, telah lahir si pemilik rumah baru di keluarga kecil kami, keluarga kecil Adhitya. Kelak putra kami akan penjadi pemimpin / raja yg intuitif dan cemerlang di masa yang akan datang," lanjutnya.

Sekedar diketahui, Chikita Meidy dan Indra Adhitya menikah pada Juli 2018 lalu. Dan mereka pun melangsungkan akad pernikahan di masjid kompleks Hotel Bidakara, Pancoran Jakarta Selatan.

(sus)