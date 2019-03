JAKARTA - Rasa bahagia kini tengah menyelimuti pasangan Ammar Zoni dan Irish Bella. Usai keduanya tengah bertunangan, rupanya Ibel dan Amar siap melangkah ke jenjang yang lebih serius yakni pernikahan. Bahkan belum lama ini keduanya tengah menyebarkan undangan.

Di saat Ammar dan Ibel sedang berbahagia dengan kisah cinta mereka, lantas, bagaimanakah dengan sosok Giorgino Abraham?

Seakan tak mau kalah dengan mantan kekasihnya, Ibel. Tampaknya ada sesuatu yang baru dari Giorgino Abraham. Ya melalui akun Instagram pribadinya @giorgino_abraham, Gio mengunggah sebuah pose kebersamaan dengan seorang wanita.

Wanita yang diduga sebagai kekasih baru dari Giorgino Abraham ini bernama Ailish Ferguson, yang mana Ailish merupakan seorang model sekaligus presenter TV. Tidak ketinggalan, dalam momen pose tersebut, Gio memperlihatkan gaya mesra. Dimana keduanya tengah mengenakan kaos dengan warna bersamaan.

Tempat mereka mengabadikan foto pun tampak dikelilingi balon yang berbentuk buah nanas dan balon warna-warni. Sebuah caption pun disematkan Gio untuk melengkapi unggahannya. Dalam caption itu Gio seolah mengutarakan perumpamaan layaknya buah nanas, yang tajam dari luar tetapi manis di dalamnya.

“Stand tall like a pineapple. wear a crown. It might be sharp from the outside but is sweet on the. (berdiri tegak seperti nanas. pakai mahkota. Mungkin tajam dari luar tetapi manis di dalam. selamat ulang tahun untukmu acush),” tulis Giorgino.

Netizen yang melihat unggahan tersebut lantas banyak yang berkomentar. Tak sedikit dari mereka memberi ucapan pada Giorgino lantaran mulai terbuka dengan kekasih barunya. Namun di sisi lain adapula netizen yang tampak tak senang.

“Cie cie uda go publik nihhh,, nah gitu dong,” tulis @pury298.

“Gak cocok,” tulis @ranianggraeni.

“Yang penting bukan pelampiasan kan kak, langgeng terus yaa,” tulis @miftahnurulhikmah39.

(sus)