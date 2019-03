JAKARTA - The Conjuring menjadi waralaba film horor yang begitu sukses belakangan ini. Dari kesuksesan itu, bukan hanya film utama yang dihadirkan Warner Bros sukses di pasaran. Berbagai spin off dari semesta Conjuring pun hadir seperti Annabelle dan The Nun yang menceritakan hantu Valak.

James Wan adalah salah satu orang di balik kesuksesan The Conjuring. Sutradara muda ini berhasil menyajikan cerita horor yang membuat bulu kuduk berdiri. Setelah sukses dengan The Conjuring 1 dan 2, The Conjuring 3 bakal hadir tanpa campur tangan James Wan.

Michael Chaves menjadi sutradara The Conjuring 3 menggantikan James Wan. Chaves dipilih langsung oleh Wan karena kiprahnya yang apik ketika menggarap film horor The Curse of La Llorona.

Proses syuting The Conjuring 3 akan dilakukan pada 3 Juni 2019 di Atlanta. Sama seperti dua seri sebelumnya, The Conjuring 3 berdasarkan sebuah kisah nyata. Kali ini, paranormal Ed dan Lorraine Warren akan menghadapi seorang laki-laki yang sedang menjalani persidangan karena membunuh istrinya.

Sang laki-laki tersebut mengaku tidak bersalah. Ia yakin tubuhnya dikendalikan oleh makhluk halus menyerupai binatang buas dan membunuh sang istri. Ketika itu, sang laki-laki tersebut pun kehilangan kendali.

The Conjuring 3 masih akan diperankan oleh Patrick Wilson dan Vera Farmiga. Jika tak ada aral melintang The Conjuring 3 akan tayang pada 2020. Demikian seperti dilansir Movieweb.

