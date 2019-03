JAKARTA - Berbagai teori seputar jalan cerita di Avengers: Endgame tampaknya semakin "menggila". Namun, teori terbaru yang diungkap Screen Rant memberikan pandangan baru dan memang terdengar sedikit aneh

Dilansir Sindonews, terungkap salah satu teori yang sangat aneh, yaitu bagaimana jika Avengers merekrut musuh mereka di masa lalu untuk mengalahkan Thanos?

Ya, itulah teori terbaru situs tersebut. Menurut Screen Rant, para penjahat itu bisa membantu Avengers untuk mengalahkan Thanos—yang terbukti menjadi penjahat terkuat yang pernah mereka hadapi—dan membatalkan jentikan jarinya yang telah melenyapkan separuh populasi alam semesta. Bagaimana caranya?

Seperti teori lain yang sudah mengemuka dan dipercayai banyak orang, para Avengers diyakini akan melakukan perjalanan menembus waktu untuk mencari cara mengalahkan Thanos. Bukan tak mungkin perjalanan itu akan membuat mereka bertemu kembali para musuh yang pernah mereka hadapi sebelumnya.

Di foto set yang pernah beredar terlihat Ant-Man, Iron Man dan Captain America berada di lokasi Perang New York yang terjadi di The Avengers (2012). Di film ini, mereka menghadapi Loki bersama pasukan Chitauri.

Teori Screen Rant menyebut, para Avengers mungkin akan mencoba merayu Loki dan pasukan itu untuk bergabung dengan mereka melawan Thanos dengan memberikan gambaran tentang apa yang terjadi di sama depan.

Hal itu juga bisa terjadi pada Dark Elf (Thor: Dark World) atau pun Ronan The Accuser (Guardian of the Galaxy). Selain itu, mereka juga bisa merekrut Mordo atau Kaecillius dari Doctor Strange yang pastinya tahu bagaiman cara Batu Waktu bekerja.

Sementara, Red Skull yang ada di Planet Vormir tempat bersemayamnya Batu Jiwa bisa diajak bekerja sama untuk melenyapkan Thanos. Perjalanan menembus waktu itu juga bisa membuat Tony Stark dan Bruce Banner menciptakan Ultron yang lebih baik. Mereka mungkin juga akan membutuhkan bantuan Erik Killmonger Stevens (Black Panther) untuk misi tersebut.

Teori ini bisa menjadi salah satu rahasia yang disimpan Marvel kalau benar. Hingga saat ini, satu-satunya tokoh jahat di Marvel Cinematic Universe (MCU) yang terkonfirmasi membintangi Avengers: Endgame adalah Loki. Loki sendiri sudah mati dibunuh Thanos di Avengers: Infinity War.

Sementara, Frank Grillo sudah mengindikasikan jika tokoh yang dia perankan di MCU, Crossbones, akan tampil di film itu. Belum ada rumor kalau Michael B Jordan (Killmonger) atau aktor yang pernah memerankan tokoh jahat di MCU berada di dekat lokasi syuting.

Sementara, Red Skull dan Ultron mungkin hanya butuh suara dari Ross Marquand dan James Spader.

Kalau pun Marvel memang berhasil membawa semua aktor itu, itu tidak berarti mereka akan berada di pihak Avengers. Meski menghibur dan aneh jika melihat Thor dan Loki, Captain America dan Red Skull, atau Iron Man dan Ultron bertarung bersama, fans mestinya hanya berharap melihat aksi para pahlawan.

Tak banyak bukti untuk mendukung teori ini. Namun, jika Avengers benar-benar merekrut musuh mereka, maka ini akan menjadi kejutan.

Tahun ini adalah tahun yang besar bagi fans Marvel. Setidaknya ada tiga film yang bisa disaksikan sepanjang tahun ini. Dimulai dengan Captain Marvel yang akan tayang pekan depan dan diikuti Avengers: Endgame, film MCU akan berakhir dengan Spider-Man: Far From Home untuk tahun ini.

Fans tentu berharap, Marvel akan merilis film baru mereka dalam jarak yang tidak terlalu jauh. Namun, tunggu dulu. Harapan hanyalah tinggal harapan. Marvel tidak akan merilis film MCU hingga hampir paruh waktu pertama 2020.

Hal itu disampaikan pencipta tokoh Deadpool di Marvel Comics, Robert Liefeld. Dalam kicauannya di Twittter, Robert menyebut, usai Spider-Man: Far From Home, tidak akan ada lagi film Marvel di bioskop dalam waktu setahun.

“Masih membekas di kepala saya tentang fakta bahwa tidak ada lagi film Marvel yang saat ini sedang syuting. Jadi, setahun tanpa film Marvel setelah Spider Man?” tulis Robert di Twitter.

Nah, ada beberapa hal yang harus diklarifikasi. Dikutip dari ComicBook.com, Robert merujuk Marvel Cinematic Universe alias MCU. Namun, jika dirunut secara spesifik, Spider-Man: Far From Home adalah bagian dari MCU yang secara teknis adalah film Sony, bukan film Marvel Studios.

Kalau film Marvel Studios, studio itu tidak akan merilis film mereka hingga 1 Mei 2020. Hingga saat ini, Sony masih menguasai lisensi karakter Spider-Man. Sementara, Fox masih punya jadwal untuk merilis The New Mutant, yang jelas tidak berada di dunia MCU.

Namun, film itu sepertinya sudah masuk Marvel Studios begitu akuisis Fox oleh Disney rampung tahun ini. Jadi, belum diketahui bagaimana nasib film yang dijadwalkan rilis tahun ini tersebut.

Mungkin tanggal 2 Mei 2020 tidak akan terasa berat untuk dinantikan. Perlu diingat bahwa ada dua film MCU per tahun hampir tiap tahun sejak Iron Man debut pada 2008. Beberapa tahun terakhir, Marvel bahkan merilis tiga film per tahun.

Menunggu film baru Marvel Studios memang terasa lama untuk alasan cerita. Sementara banyak spekulasi, teori dan harapan, tidak ada yang benar-benar tahu apa yang akan terjadi di Avengers: Endgame atau Spider-Man: Far From Home.

Endgame akan menutup Phase 3 MCU dan Far From Home akan menjadi pembuka Phase 4. Jadi bukan hal aneh jika para fans ingin lebih cepat menonton film baru. Apalagi, presiden Marvel Studios Kevin Feige baru-baru ini mengatakan film-film MCU di masa mendatang bakal unik.

“Semua setelah (Avengers) Endgame dan Spider-Man: Far From Home akan berbeda dan unik seperti kami berusaha membuat setiap film. Tapi, melihat karakter yang kembali itu jelas sesuatu yang ingin kami lakukan dan akan kami lakukan. Tapi, juga memperkenalkan karkter yang mayoritas belum pernah didengar sebelumnya, seperti Guardians (of the Galaxy), seperti Avengers sebelumkami membuat Avengers. Dan, banyak lagi,” ujar Kevin kepada Collider.

Tahun ini, Marvel membuka rangkaian film superhero mereka dengan Captain Marvel yang akan dirilis pada 7 Maret mendatang. Kemudian disusul Avengers: Endgame pada 24 April. Spider-Man: Far From Home akan tayang pada 5 Juli 2019.

