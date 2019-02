SEOUL - Setelah tampil dalam drama SKY Castle, Song Gun Hee akan kembali memamerkan kemampuan aktingnya dalam serial yang tayang di Netflix, Love Alarm. Aktris cantik Kim So Hyun akan beradu akting dengan Song Gun Hee dalam drama tersebut.

Song Gun Hee memulai debutnya sebagai aktor saat tampil dalam web drama Flat, dan dirinya baru saja menyelesaikan drama JTBC yang memiliki rating tinggi, SKY Castle. Dalam dramanya kali ini dirinya akan menampilkan sisi baru yang selama ini ia simpan. Dirinya akan berperan sebagai anggota idola populer bernama Max.

Baca Juga: Pamer Pose Seksi Berbikini, Sophia Latjuba Tuai Pro-Kontra Netizen

Baca Juga: Hotman Paris Rayu Natasha Wilona dengan Lamborghini, Verrell Bramasta Menangis

Selain Song Gun Hee dan Kim So Hyun drama ini juga dibintangi oleh Song Kang, Jung Ga Ram, dan Shin Shung Ho.

Kim So Hyun akan berperan sebagai Kim Jo Jo yang merupakan tokoh utama dalam drama ini, sedangkan Song Kang akan berperan sebagai Hwang Seon Oh yang tumbuh dari keluarga kaya dan juga seorang model tampan dan siap mencuri hati Kim Jo Jo dengan pesonanya.

Lee Hye Young akan diperankan oleh Jung Ga Ram, Hye Young ini diketahui telah bertemain baik dengan Hwang Seon Oh selama 12 tahun, dan mulai menyukai Kim Jo Jo. Hal ini membuat cinta segitiga diantara mereka, dan kedua sahabat ini akan berjuang untuk memenangkang kasih sayang dari seorang gadis. Shin Seung Ho sendiri akan berperan sebagai Il Sik, yang merupakan anggota tim judo dan juga menyukai Kim Jo Jo.

Drama yang diangkat dari webtoon populer ini menceritakan tentang masyarakat yang menggunakan aplikasi yang memungkinkan penggunanya untuk mengetahui perasaan seseorang dari jarak 10 meter.

Drama ini akan diarahkan langsung oleh Lee Na Jung yang sudah terlebih dahulu mengarahkan drama sukses, seperti Figh For My Way, The Innocent Man, dan Oh My Venus.

(aln)