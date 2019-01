NEW YORK – Aktris Hollywood kenamaan Angelina Jolie dikabarkan akan membintangi film Who Wish Me Dead. Mengutip Entertaiment Tonight pada Rabu (30/01/19), film ini merupakan adaptasi dari sebuah buku dengan judul yang sama.

Taylor Sheridan, peraih nominasi Oscar untuk karyanya Hell or High Water 2016 ini dilaporkan akan menulis dan mengarahkan pembuatan film bergenre thriller ini.

Novel Who Wish Me Dead karya Michael Koryta yang beredar pada tahun 2014 ini menceritakan tentang seorang anak lelaki berusia 13 tahun yang bersembunyi di dalam sebuah hutan belantara setelah menyaksikan pembunuhan yang brutal.

Saat bersembunyi, para lawan berada di jalus perang dan membantai siapa pun yang menentang mereka untuk meraih anak tersebut.

Meskipun hingga kini belum jelas peran apa yang akan dimainkan oleh Jolie, beredar kabar jika karakter utama dalam novel ini bertugas mengatur menara pemantau api.

Namun, menurut The Hollywood Reporter, film ini dirancang untuk membelok dari buku pada beberapa plot tertentu.

Produksi film ini akan dilakukan setelah Sheridan selesai musim dari proyek Yellowstone miliknya bersama Paramount Network yang dibintangi oleh Kevin Costner.

Jolie terakhir terlihat di film By the Sea 2015 dan membungkus syuting untuk Maleficent 2, yang dirilis pada 2020. Namun beredar rumor bahwa Jolie akan pensiun dari akting. Ia pernah membeberkan enam alasan mengapa ia memilih untuk beralih ke karier di kamera belakang.

"Saya tidak pernah merasa nyaman sebagai aktor; saya tidak pernah senang berada di depan kamera," katanya kepada majalah DuJour pada tahun 2014.

"Saya tidak pernah berpikir saya bisa menyutradarai, tapi saya harap saya bisa membeli peruntungan karena saya jauh lebih bahagia." lanjutnya.

(edh)