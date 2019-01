JAKARTA - Pernah berlaga di ajang X Factor Indonesia RCTI membuat nama Kael mungkin tidak begitu asing di telinga penikmat musik tanah air. Kini, Kael siap eksis dan bersaing di belantika musik tanah air lewat lagu bertajuk Mengharapkanmu.

Kita tentu masih ingat bagaimana kiprah Kael di X Factor Indonesia. Ya, pemuda bernama Mikael Ronodipuro tersebut memang sukses merebut hati para juri meski tidak berakhir juara.

Kini, waktu berlalu dan Kael pun bekerjasama dengan Tengku Shafick (personel 3 composer) yang memiliki segudang pengalaman di dunia tarik suara tanah air.

Lewat tangan dingin Tengku Shafick, Kael pun merasa leluasa menyanyikan lagu singlenya tersebut.

Baca Juga: Keren! Angela July Dipilih Juri Langsung Melaju Grand Final Asia's Got Talent

"Ya, kak Tengku memang berpengalaman, yang pasti lagu Mengharapkanmu ini menjadi sangat nyaman dinyanyikan," ungkap Kael.

Rupanya selain musik, Kael yang juga mengidolakan Brian Mcnight dan Chrisye ini juga, telah meraih berbagai Prestasi. Selain X Factor Indonesia, ia juga pernah terlibat dalam Contributor For Quran Indonesia Project pada tahun 2107, serta Drama Musical in Kementrian Pariwisata, dan acara Wedding in Malaysia, Kuala Lumpur, Malaysia.

Satu hal yang menarik, rupanya kiprah Kael juga tak lepas dari keluarga Kael sendiri. Ya, ternyata Kael merupakan cucu dari pendiri RRI (Radio Republik Indonesia) yaitu Moehammad Yusuf Ronodipoero salah satu tokoh Pahlawan Indonesia.

(edh)