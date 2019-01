LOS ANGELES – Pasangan Emily Blunt dan John Krasinski dikabarkan baru saja membeli satu lantai penuh di gedung mewah kondominium di kawasan Brooklyn dengan kisaran harga USD11 juta atau sekitar Rp155,71 miliar.

Mengutip TMZ pada Rabu (9/1/2019), catatan publik menunjukkan jika transaksi pembelian hunian ini termasuk salah satu terbesar yang pernah dilakukan di wilayah New York.

Menurut orang-orang yang akrab dengan jual-beli hunian mewah, pasangan ini memilih untuk membeli dan menggabugkan dua unit di gedung Brooklyn Heights yang dikenal sebagai Standish. Mereka juga menambahkan jika transaksi ini dilakukan pada tahu lalu melalui kepercayaan.

Pasangan aktor ini bukanlah satu-satunya selebriti yang memilik hunian mewah. Tahun lalu, aktor Matt Damon membayar USD16,745 juta (Rp237 miliar) untuk sebuah penthouse di Standish. Transaksi ini membuat rekor harga penjualan tertinggi di Brooklyn.

Awalnya, Srandish Arms Hotel, bagian depan gedung Standish digunakan sebagai rumah Clark Kent dalam seri buku komik Superman. Dengan lekukan jendela-jendela dan bahan dasar batu kapur, bangunan sebelum perang ini merupakan satu blok dari Brooklyn Bridge Park dan Brooklyn Heights Pormenade. Bangunan ini memiliki pemandangan luas ke arah kaki langit Manhattan.

The Standish sendiri adalah salah satu proyek kondominium baru yang langka di kawasan Brooklyn yang lebih dikenal dengan perumahan bersejarah. Fasilitas gedung yang dimiliki ini meliputi pusat olahraga dan ruang bermain anak-anak.

Blunt dan Krasinski membeli hunian mewah tersebut setelah menjual penthouse mereka di Park Slope pada musim semi lalu. Mereka menjual penthouse tersebut dengan harga USD6,5 juta (Rp92 miliar). Properti tersebut dibangun dengan gaya French Renaissance Revival atau dikenal dengan gaya Kebangunan Renaisans Prancis. Di mana bangunan tersebut memiliki detail batu kapur di bagian depan, cetakan mahkota, dan pekerjaan pabrik.

Seperti diketahui, Emily Blunt dikenal dengan perannya dalam film The Girl on The Train dan film terbarunya Mary Poppins Returns. Sedangkan John Krasinski baru-baru ini diketahui memerankan tokoh Jim di sitkom televisi The Office, dan menyutradarai A Quiet Place.

Hingga kini, sutradara dan pemeran dari A Quiet Place ini belum memberikan komentar mengenai kabar pembelian hunian mewah tersebut.

(aln)